Teknoloji Samsung ürünlerinin dronelarla teslimatı başlıyor
İNTERNET

Samsung ürünlerinin drone'larla teslimatı başlıyor

Samsung, Manna Drone Delivery şirketiyle yaptığı ortaklıkla birlikte İrlanda'nın bir kasabasında drone'larla ürün teslimatı dönemini başlatıyor. Güney Koreli şirket, önümüzdeki yıllarda bu projesin kapsam alanının daha da genişleyeceğini belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung ürünlerinin dronelarla teslimatı başlıyor
Samsung

Drone'ların kullanım yelpazesi oldukça geniş. Zira bu ürünler reklamcılık hizmetlerinden yangın söndürmeye kadar epey farklı alanlarda görevler için hizmet verebiliyor. Elbette ürün teslimatları için de benzer durum söz konusu. Kargo şirketlerinin yıllardır üzerinde çalıştığı proje, ulaşılması zor bölgelere droneyardımıyla hızlıca nakil yapmayı sağlıyor. Samsung ise İrlanda'daki bazı müşteriler için işte tam olarak bu sistemi test etmeye başlıyor.

Önümüzdeki süreçte kapsam daha da genişleyebilir

Galaxy S21 Ultra, Galaxy Buds Pro, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 ya da Galaxy A serisi akıllı telefon satın alan Oranmore kasabasındaki kullanıcılara teslimat doğrudan drone sayesinde gerçekleşiyor. Bu noktada Manna Drone Delivery isimli özel bir şirketle bağlantı kuran Samsung, teslimatların bu sayede 3 dakika içinde gerçekleşebildiğini belirtiyor.

Samsung İrlanda Başkanı Eamoon Gratt'ın da konuyla alakalı bir açıklaması var:

    Müşteri deneyimi yaptığımız için merkezinde yer alıyor. Bu yeni hizmetin perakendenin geleceği olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla bu noktada Manna ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz.

Şu anda 'kullanılabilirlik' sınırlı olsa da şirketler gelecekte bu hizmeti ülke çapında genişletmek istediklerini de belirtiyorlar.

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