Samsung varsayılan uygulamalarla gelen reklamları kaldırıyor

Günümüzde akıllı telefonlara dair en can sıkıcı durumlardan biri, bazı şirketlerin Android yazılımlarında reklam sunuyor olması. Bu noktada Realme, Xiaomi ve Samsung başı çekiyor. Ama Güney Koreli Samsung aldığı yeni kararla birlikte varsayılan olarak gelen mobil uygulamalar için reklam politikasını değiştirdiğini duyurdu.

Samsung mobil şefi TM Roh gerçekleşen bir toplantıda şirketin önceden yüklenmiş uygulamalarından reklamların kaldırılacağını duyurdu. Açıklama ise şu şekilde:

Weather, Samsung Pay ve Samsung Themes gibi temel uygulamalardan reklamları silmeye karar verdik.

Haber kaynağına göre Roh, reklamların One UI yazılım güncellemeleri aracılığıyla kaldırılacağını söyledi. Ancak bunun bir sonraki büyük güncellemede mi yoksa ileride mi olacağı belli değil. Ayrıca bu değişikliğin Kore ile sınırlı olup olmadığı veya küresel pazarlar için geçerli olup olmadığını konusunda dair bilgi yok.

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