Samsung Windows 10 için Galaxy Buds uygulaması yayınladı

Samsung, Galaxy Buds kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir uygulama yayınladı. Böylece kulaklıkla ilgili ayarlar hızlı bir şekilde bu basit uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Galaxy Buds uygulaması üzerinden aktif gürültü engelleme teknolojisi de ayarlanabiliyor.

Ayrıca buna ek olarak yine uygulama üzerinden gürültü engelleme teknolojisiin aktif ya da pasif olarak tanımlanması; dokunmatik engelleyici ve diğer detaylar da değiştirilebiliyor.

Microsoft Store'da uygulamaya ilişkin açıklama ise şu şekilde:

Galaxy Buds, bir Galaxy Buds Pro cihazına bağlandığında cihaz ayarları ve durum görünümü gibi özellikleri kullanmanıza izin veriyor. Bu uygulama, Samsung'un kablosuz kulaklıkları için standart yardımcı bir uygulama. Tıpkı diğer her şirketin kablosuz kulaklıklarına eşlik eden ek uygulamaları olması gibi...

Galaxy Buds (Microsoft Store)