Teknoloji Samsung yeni akıllı telefon kamerasını duyurdu ISOCELL HP1
MOBİL

Samsung yeni akıllı telefon kamerasını duyurdu: ISOCELL HP1

Güney Koreli teknoloji devi, yeni düzenlediği bir organizasyonla ISOCELL HP1 adını verdiği 200 MP çözünürlük destekli kamerayı duyurdu. Kameranın henüz hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı şimdilik belli değil. Ancak yakında tepe seviyesi modellerle sunulması bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung yeni akıllı telefon kamerasını duyurdu: ISOCELL HP1
Samsung

Samsung, yeni düzenlenen bir organizasyonda 200 MP çözünürlük destekli kamerayı duyurdu. ISOCELL HP1 olarak isimlendirilen kameranın en önemli özelliği çok farklı ışık koşullarında kaliteligörüntükaydedebiliyor olması. Yani aslında ortam ışığına göre çeşitli optimizasyonları hızlıca yapabiliyor.

200 MP çözünürlük aynı zamanda akıllı telefonlarda 8K çözünürlükte 120 fps video çekilebileceği anlamına geliyor. 4K'da ise bu 120 fps kayıt mümkün oluyor. Tüm bunlara ek olarak Dual Pixel Pro adı verilen çok yönlü bir otomatik odaklanma sistemi de sunuluyor.

ISOCELL HP1'in ilk olarak hangi modelde kullanılacağı belli değil. Ancak önümüzdeki süreçte tepe seviyesi akıllı telefonlarda sıkça sıkça karşılaşılacağı aşikar.

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