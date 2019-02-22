Teknoloji Samsungdan kablosuz şarj desteği özellikli powerbank geliyor
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​Samsung’dan kablosuz şarj desteği özellikli powerbank geliyor! İşte detaylar

Samsung’dan kablosuz şarj desteği özellikli powerbank geliyor

Samsung’dan kablosuz şarj özelliğine sahip powerbank geliyor. FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) onayı sırasında oraya çıkan ürünün yakın zamanda tanıtılması bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsung’un kablosuz şarj desteğine sahip powerbank'ı EB-U1200 model numarası ile gün yüzüne çıktı.
Samsung’un kablosuz şarj desteğine sahip powerbank'ı EB-U1200 model numarası ile gün yüzüne çıktı.

Samsung’dan kablosuz şarj özelliğine sahip powerbank geliyor. Güney Koreli teknoloji devi yeni cihazı için FCC’den (ABD Federal İletişim Komisyonu) aldığı onay cihazın ortaya çıkmasına neden oldu.

SAMSUNG’UN YENİ POWERBANG’İ KABLOSUZ OLACAK!

Samsung’un EB-U1200 model numarası ile gün yüzüne çıkan kablosuz şarj desteğine sahip powerbank yakında görücüye çıkacak gibi görünüyor. Zira firmanın yeni şarj cihazı için FCC’den onay alması da bu durumu resmen doğruluyor.

Yeni yıla Samsung Galaxy S10 ailesi ve katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile sıkı bir giriş yapan Samsung, devamında gelen kablosuz şarj özelliğine sahip powerbank’i ile de iddialı girişini sürdürecek gibi görünüyor. Piyasada farklı markalarla kablosuz şarj özelliğine sahip taşınabilir bataryalar bulunsa da pazarda lider bir markanın bu teknolojiye el atması yakın zamanda diğer markaların üretimini de tetikleyecek gibi görünüyor.

Ortaya çıkan görsellere bakıldığında ise cihazın 15 cm boyunda 7 cm eninde oldu net bir şekilde görünüyor. Ayrıca cihazın üst kısmına yerleştirilmiş kablosuz şarj pedinin dışında 1 adet USB Typ-C girişi, 1 adet USB girişi, LED şarj seviye göstergesi ve açma kapama tuşu cihazın üzerinde yer alan ayrıntılar arasında yerini alıyor.

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