Samsung'un yüklü gelen mobil uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi

Mobil uygulamaların güvenlik tarafına ilişkin analizler yapan Oversecured, Samsung'un varsayılan olarak gelen mobil uygulamalarında birçok farklı güvenlik hatası olduğunu iddia ediyor. Uygulamaların kötüye kullanılması durumunda saldırganların kişisel verilere erişim izni elde edebileceği de belirtilenler arasında.

0day on all Samsung devices: installing third-party apps and providing them Device Admin rights (no permissions required). However, it also leads that all other apps are being deleted😂 pic.twitter.com/yjy2AsoWTU

— Sergey Toshin (@_bagipro) February 14, 2021

Oversecured, toplamda 7 adet güvenlik açığının Samsung cihazlarda kurulu olan gelen uygulamalarda özellikle belirtiyor. Konuyla alakalı yapılan analiz sonrasında Oversecured kurucusu Sergey Toshin'in açıklaması ise şu şekilde:

Bu hataların etkisiyle saldırganlar kişilere; çağrılara, SMS ya da MMS'lere erişebiliyor ve bunları düzenleyebiliyor. Hatta cihaz yöneticisi haklarına sahip uygulamaların yüklenmesi veya sistem kullanıcısı adına cihaz ayarlarının değiştirilebilmesi de söz konusu.



Açıklamanın gelmesinin ardından Samsung Nisan ve Mayısgüvenlikgüncellemelerinin bir parçası olarak yeni yamalar yayınladı.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı