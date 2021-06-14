Teknoloji Samsungun yüklü gelen mobil uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi
İNTERNET

Samsung'un yüklü gelen mobil uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi

Mobil uygulamalara yönelik analizler yapan Oversecured, Samsung'un varsayılan olarak gelen uygulamalarında çeşitli güvenlik açıkları olduğunu duyurdu. Hatta bu güvenlik açıklarından dolayı kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi söz konusu olabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsungun yüklü gelen mobil uygulamalarında güvenlik açığı tespit edildi
Samsung

Mobil uygulamaların güvenlik tarafına ilişkin analizler yapan Oversecured, Samsung'un varsayılan olarak gelen mobil uygulamalarında birçok farklı güvenlik hatası olduğunu iddia ediyor. Uygulamaların kötüye kullanılması durumunda saldırganların kişisel verilere erişim izni elde edebileceği de belirtilenler arasında.

Oversecured, toplamda 7 adet güvenlik açığının Samsung cihazlarda kurulu olan gelen uygulamalarda özellikle belirtiyor. Konuyla alakalı yapılan analiz sonrasında Oversecured kurucusu Sergey Toshin'in açıklaması ise şu şekilde:

    Bu hataların etkisiyle saldırganlar kişilere; çağrılara, SMS ya da MMS'lere erişebiliyor ve bunları düzenleyebiliyor. Hatta cihaz yöneticisi haklarına sahip uygulamaların yüklenmesi veya sistem kullanıcısı adına cihaz ayarlarının değiştirilebilmesi de söz konusu.

Açıklamanın gelmesinin ardından Samsung Nisan ve Mayısgüvenlikgüncellemelerinin bir parçası olarak yeni yamalar yayınladı.

Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy S21 için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı

Samsung Galaxy Note 9 için kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı
TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 9 için kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.