Siber güvenlik tehdidi 2025'te şekil değiştirecek: Yapay zeka ön sırada yer alıyor

Konuya dair yapılan güncel araştırmaları derleyen Online PR Servisi B2Press, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin henüz yasalaştığı bir dönemde, globaldeki siber güvenlik haritasını çizdi.

Saldırı şekilleri değişecek

İncelenen Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, siber tehdit ortamının fidye yazılımı, sosyal mühendislik ve yapay zekanın desteğini almasıyla 2025'te daha sofistike saldırılarla şekilleneceği öngörülüyor. Öyle ki kuruluşların yüzde 66'sı, öncelikli olarak yapay zekanın siber güvenlikte oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyor. Onu, bilişim ve bulut teknolojileri izliyor. Bu saldırılardan ise en çok, yüzde 49'unun siber güvenlik hedeflerine ulaşmak için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını belirttiği kamu sektörü etkileniyor.

Orta Doğu'nun yüzde 21'i güvenmiyor

Jeopolitik belirsizlikler, siber eşitsizlik ve sofistike siber tehditlerle karakterize edilen karmaşık bir arenada hükümetlerin de güvenliği önceliklendirmeleri gerekiyor. Çünkü halk da bu konudaki endişelerini açıkça bildiriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da halkın yüzde 15'i, ülkelerinin alt yapısını hedef alan büyük siber olaylara hükümetlerin yanıt verme yeteneğine güvenmiyor. Bu oran Afrika'da yüzde 36, Latin Amerika'da yüzde 42 ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu'da yüzde 21 olarak ölçülüyor.

İşte önerilen çözümler