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Siber güvenlik tehdidi 2025'te şekil değiştirecek: Yapay zeka ön sırada yer alıyor

Siber güvenlik tehdidi 2025'te şekil değiştirecek: Yapay zeka ön sırada yer alıyor

11:3926/03/2025, Çarşamba
DHA
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ONLİNE PR Servisi B2Press, siber saldırılara ilişkin derlediği araştırmaların detaylarını duyurdu. Buna göre, siber yetenek açığı 2024'te yüzde 8 artarken, Kimlik Hırsızlığı Kaynak Merkezi tarafından takip edilen 3 bin 158 veri ihlaliyle, mağduriyet bildirimlerinin yüzde 211 yükselerek 1,3 milyar seviyesine ulaştı.

Konuya dair yapılan güncel araştırmaları derleyen Online PR Servisi B2Press, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin henüz yasalaştığı bir dönemde, globaldeki siber güvenlik haritasını çizdi.

Saldırı şekilleri değişecek

İncelenen Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, siber tehdit ortamının fidye yazılımı, sosyal mühendislik ve yapay zekanın desteğini almasıyla 2025'te daha sofistike saldırılarla şekilleneceği öngörülüyor. Öyle ki kuruluşların yüzde 66'sı, öncelikli olarak yapay zekanın siber güvenlikte oyunun kurallarını değiştireceğini düşünüyor. Onu, bilişim ve bulut teknolojileri izliyor. Bu saldırılardan ise en çok, yüzde 49'unun siber güvenlik hedeflerine ulaşmak için gerekli yeteneklerden yoksun olduklarını belirttiği kamu sektörü etkileniyor.

Orta Doğu'nun yüzde 21'i güvenmiyor

Jeopolitik belirsizlikler, siber eşitsizlik ve sofistike siber tehditlerle karakterize edilen karmaşık bir arenada hükümetlerin de güvenliği önceliklendirmeleri gerekiyor. Çünkü halk da bu konudaki endişelerini açıkça bildiriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da halkın yüzde 15'i, ülkelerinin alt yapısını hedef alan büyük siber olaylara hükümetlerin yanıt verme yeteneğine güvenmiyor. Bu oran Afrika'da yüzde 36, Latin Amerika'da yüzde 42 ve Türkiye'nin de dahil olduğu Orta Doğu'da yüzde 21 olarak ölçülüyor.

İşte önerilen çözümler

Gartner'ın yakın zamanda yayımladığı 'Siber Güvenlik Trendleri: Dönüşüm Yoluyla Dayanıklılık' raporuna göre siber tehditlere önlem alınması çerçevesinde iş sürekliliğini ve işbirlikçi risk yönetimini vurgulayan programlara ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Raporda, ülkelerin, kuruluşların ya da işletmelerin de saldırıların giderek arttığı bir zeminde dönüşümle etkin mücadele etmek için veri güvenliği programlarını, işbirlikçi siber riskleri, makine kimliklerini yönetmeleri gerektiği yer aldı. Dayanıklılığı sürekli kılmak için ise siber güvenlik teknolojilerinin optimizasyonunu sağlarken siber güvenlik ekibinin refahını da korumaları önerildi. Tüm bu önlemler, liderleri bekleyen siber tehdit ortamının tamamıyla yok olmasını sağlamasa da siber güvenliğin stratejik bir zorunluluk olduğu ortaya koyuldu.

#Siber güvenlik
#Hacker
#Yazılım
#Siber Saldırı

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