Siber saldırganlar bu kez de son dakika mesajlarıyla kullanıcıları hedef alıyor

Dolandırıcılar, farklı yöntemlerle birlikte siber saldırıları önemli oranda artırıyor. Bu noktada özellikle Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardan paylaşılan bazı gönderiler, kullanıcılar için büyük risk taşıyor.

Sahte reklam ve kampanyalar oluşturuluyor

Sosyal medyada ve genel olarak internette paylaşılan bağlantılar konusunda dikkatli olmakta yarar var. Zira siber saldırganlar özellikle sponsorluyayınlarlabirlikte çeşitli düzenlemeler gerçekleştiriyor. Her ne kadar paylaşımlar kurumsal bir çizgide gözükse de aslında dolandırıcılığın bir parçası olabiliyor.

Siber saldırıların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken kullanıcıların özellikle titiz davranması ve internetteki her bağlantıya tıklamaması gerekiyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Aslında kurulan bu sistemin işleyişi gayet açık. Zira ilk etapta alışveriş hesabı, bahis hesabı ya da süpermarket zinciri hesabı gibi pazarlanan sosyal medyahesaplarından bağlantılar paylaşılıyor.

Daha sonrasında ise bu bağlantılara tıklandığında telefonlara çeşitli zararlı yazılımlar yerleşiyor. Arka planda gerçekleşen bu işlemi kullanıcılar fark etmiyor ve dolayısıyla siber saldırganlar aslında ilk aşamayı tamamlamış oluyor. Bundan sonraki süreçte ise özellikle akıllı telefonlardaki bankacılık uygulamaları hedef alınıyor.

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Kişi gün içerisinde mobilbankacılıkuygulamalarıyla giriş yaptığında müşteri numarası, TC kimlik numarası ya da şifre gibi detaylar dolandırıcılar tarafından görüntülenip depolanıyor. Aslında böylece banka hesapları ele geçirilmiş oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda siber suçlarla ilgili çeşitli düzenlemeler de yer alıyor. Bunlar 'Dijital Ortamda ve Yapay Zeka Uygulamaları Karşısında İnsan Haklarının Korunması' başlığıyla değerlendiriliyor.