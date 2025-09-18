Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı: Manevraları adeta dudak uçuklattı

SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı: Manevraları adeta dudak uçuklattı

16:1318/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
SOLOTÜRK ekibi F-16 ile yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.
SOLOTÜRK ekibi F-16 ile yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

İstanbul’da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2’nci gününde devam ediyor. Festival kapsamında SOLOTÜRK ekibi F-16 ile yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti. SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen özel gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor.

13’üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti. 7’den 77’ye her kesimin yoğun ilgi gösterdiği festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu. Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıları ve kokpit içi görüntüleri alanda kurulan dev ekrana yansıtıldı.

Manevraları adeta dudak uçuklattı

SOLOTÜRK pilotu M. Erhan Aydemir’in F-16 model uçak ile sergilediği akrobasi gösterileri ve yaptığı akrobasi gösterileri ise adeta dudak uçuklattı.



#SOLOTÜRK
#TEKNOFEST
#M. Erhan Aydemir
#SOLOTÜRK pilotu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav tarihleri ve saatleri belli oldu: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi