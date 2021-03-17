Son olarak Discord da Clubhouse benzeri bir özellik geliştiriyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse'un yükselişi, Facebook ve Twitter olmak üzere birçok farklı sosyal medya şirketinin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla şu ana kadar oldukça fazla sayıda Clubhousebenzeri servis ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte de yalnızca sesliodalaradayalı sohbet sistemlerinin artacağı aşikar. Son hamle ise Discord'dan geldi.

Özelliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil. Ancak şu anda son testlerin yapıldığı özellikle belirtiliyor.

Sadece izin verilen kişiler konuşabiliyor

Pandemidöneminde hem şirketlerin hem de bireysel kullanıcıların epey fazla tercih ettiği Discord, normalde zaten klasik bir iletişim uygulaması. Fakat yeni geliştirilen Sahne Kanalı özelliğiyle Clubhouse benzeri bir yapıya kavuşuyor. Şu anda sınırlı sayıda bir kullanıcı kitlesiyle test edilen servis, yalnızca seçilen kişilerin söz hakkına sahip olmasını sağlıyor. Yani aslında şimdiki gibi tüm kullanıcılar mikrofon erişimini açıp konuşamıyor.

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Özellikle öğretmenler kimi durumlarda uzaktan ders anlatırken öğrencilerin yalnızca dinlemesini istiyor. Bu tip durumlarda Discord'un yeni SahneKanalı özelliği işe yarayabilir. Şimdilik ne zaman hayata geçeceği ise belli değil.

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