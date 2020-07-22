Sosyal medya terörü bitecek: 9 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve sosyal medyaya çeki düzen verecek 9 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

MHP ile birlikte çalıştıkları kanun teklifinin Türkiye’de herkesi en çok ilgilendiren kanuni düzenlemelerinden bir tanesi olduğunu belirten Zengin, “Bu düzenlemeyi yaparken birinci önceliğimiz özgürlükler. Biz inanıyoruz ki hukukun olmadığı bir yerde gerçek manada özgürlüklerin var olması mümkün değil” diye konuştu.

SORUN İKİ KONUDA

Bütün dünyanın sosyal medya ile ilgili olarak yeni bir hukuk alanı arayışı içinde olduğuna dikkati çeken Zengin, her bir ülkenin de kendi hukukunda yeni düzenlemeler yaptığını dile getirdi. Türkiye’nin belki buna da öncülük edeceğinin altını çizen Zengin, sosyal medyadaki ağ sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun merkezinin yurt dışında olması nedeniyle iki konuda sorun yaşandığına işaret etti.

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MUHATAP ARIYORUZ

Zengin, bunları “mali konularda muhatap bulunamayışı, vergilendirme konusunda kendilerini özgür bir alan içinde hissetmeleri” ile “bireysel olarak hakların ihlali karşısında hukukun yeterli yaptırımı ortaya koyamaması” diye sıraladı. Özlem Zengin, “Bu düzenlemenin en önemli amacı idari, hukuki ve mali olarak bir muhataplık teşkil etmek. Yaptığımız düzenlemenin ana kısmını bu oluşturuyor” bilgisini verdi.

HAKARETE, KÜFÜRE SON

Sosyal medyanın da eğer yeni bir hayat alanıysa insanların yapmış olduğu eylemlerin neticelerine katlanması ve sorumluluklarını hukuken almaları gerektiğinin altını çizen Zengin, “Sosyal medyadaki hakarete, küfüre, bu medya aracılığıyla yapılan bir tür tacize son vermeyi hedefliyoruz. Bu ismini bildiğimiz isimler için de böyle, ismini bilmediğimiz isimler için de aynı şey geçerli” dedi.

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BİR MERKEZLERİ OLACAK

Özlem Zengin, “5651 sayılı Kanun içerisinde yeni bir aktör oluşturuyoruz. Sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Bu sosyal ağ sağlayıcılarına, Türkiye’de bir merkez oluşturmalarını, bir temsilci belirlemelerini istiyoruz. Bununla hedeflediğimiz şey; soruşturmaya ve kovuşturmaya imkan verecek bir düzenleme yapacağız. En önemlisi bir muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Zengin, Türkiye için hangi uygulamanın daha uygun olduğunu araştırıp, bunlardan yararlanarak bir çalışma yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

HAYATIMIZDAKİ YERİNİN FARKINDAYIZ

Beş aşamalı bir yaptırım sürecinin olduğuna dikkati çeken Zengin, “Bizim birinci önceliğimiz, asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var” dedi.

Temsilci istenecek

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının bir temsilci oluşturulmasını isteyeceklerini aktaran Zengin, bunun bir gerçek kişi de tüzel kişi de olabileceğini ancak gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olma zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Bu temsilcinin ilan edilmesini isteyeceklerini belirten Zengin, “Bu ilan yoluyla hem şikayetlerin oluşabileceği şeffaf bir mekanizma oluşturması bu yapıların hem de ilan edilen bu kişilerin adreslerinin, kimliklerinin belli olması, kendilerine bir tebligatın ulaşmasını mümkün kılmak. Birinci önceliğimiz bu” diye konuştu. Zengin, bu temsilciden, kişilik haklarıyla ilgili bir ihlalde 48 saat içinde bir cevap verilmesinin isteneceğini söyledi.

Erişime engel

Düzenlemeyle, çocukların cinsel istismarı, fuhuş, kumar ve uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma gibi suçları oluşturan yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesine karar verebilecek. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getiriliyor. Sosyal ağ sağlayıcılar yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üç ay içinde gerekli çalışmaları tamamlamak zorunda. İlk raporlarını da 2021 yılı Ocak ayında kuruma bildirecekler ve internet sitelerinde yayınlayacaklar.

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Beş aşamalı yaptırım süreci

Özgürlüklerle hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi olduğunun altını çizen Zengin, şunları kaydetti:

“Kurum tarafından temsilcilik yerine getirilmezse 10 milyon lira idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon liralık bir idari para cezası daha olacak. Temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Bu da yerine getirilmezse kurum başkanlığı sulh ceza hakimliğine başvurarak yüzde 50 bant daraltma, sonrasında ise yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bant daralma kararı verilirse erişim sağlayıcılar da 4 saat içinde bu kararı yerine getirmekle mükellef olacaklar.”

Zengin, “Ağ sağlayıcısından zararın tazmini istenebilecek. Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak. Hak ihlalinde temsilciye başvuru mekanizması olacak. Sosyal ağlarda ‘unutulma hakkı’ olacak. Hukuki zeminde varlıklarını sürdürmelerini istiyoruz” dedi.