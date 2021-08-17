Sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası geliyor

Türkiye'de Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlara ilişkin 'sosyal medya düzenlemesi' bir süredir yüksek sesle konuşuluyor. Son olarak konuyla alakalı yeni bilgiler de ortaya çıkmış durumda.

Resmi açıklamalar, sosyal medya üzerinden hakaretlerde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebileceğini gösteriyor. Ayrıca yalan haber yapan ya da yayılmasına katkı sağlayanlar için de benzer bir ceza söz konusu. Hapis cezası bu durumda bir yıl ile beş yıl arasında değişecek.

Sosyal Medya Düzenlemesi kapsamında BTK da düzenleyici olarak görev yapıyor.

Sosyal Medya Başkanlığı kurulacak

Tabii bu görev doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 'denetleme' göreviyle yürütülecek. Ayrıca önümüzdeki süreçte Sosyal Medya Başkanlığı açılabileceği de gündemde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dönemlerde konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapmıştı:

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Ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis'in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum.