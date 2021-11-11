SpaceX dört astronotu daha Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı: Geleceğine güç kat

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yeni tanıtım filmini yayınladı. Özgün projelere ait hava videolarının ilk kez sinematik olarak çekildiği tanıtım filmi için özel olarak getirtilen helikopter kullanıldı. Tanıtım filminin müziği ise özel olarak bestelendi. TUSAŞ yeni tanıtım filmini 'Geleceğine Güç Kat' söylemi ile kullanarak yeni logo ve kimliğini pekiştirdi.

