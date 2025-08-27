Yeni Şafak
SpaceX'in Starship roketi 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

12:3127/08/2025, Çarşamba
AA
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketi, defalarca kez yaşanan başarısız uçuşların ardından 10'uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleşirdi.

SpaceX, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Starship roketi 10'uncu test uçuşunun detaylarını paylaştı.


Buna göre, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden yerel saatle 18.30'da fırlatılan Starship roketi amaçlandığı gibi kalkış yaptı.


  • Kalkışın ardından roket, uzayda 8 Starlink simülatörünü başarılı bir şekilde konuşlandırdı. Ayrıca yörüngedeki bir motoru da yeniden ateşlemeyi başardı.

Roketin planlandığı gibi Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından uçuş başarıyla tamamlandı.


Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmişti.




#ABD
#Elon Musk
#milyarder
#roket
#SpaceX
#Starship
