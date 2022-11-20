Spor salonu cebe girdi

Pandemi sürecinin şartları teknolojik yeniliklerle birleşince günlük hayatımızdaki ezberlerimiz bozuldu. Evden çalışma ortamları, konferans görüşmeler, ekmek pişirme cihazı, robot süpürge, online eğitim derken teknoloji sayesinde onlarca yıl sürebilecek değişim birkaç yıla sığdı. Günlük rutinlerimizi değiştiren bir diğer gelişme de spor alanında yaşanıyor.

İSTER CANLI DERS İSTER MOBİLDEN

Zamanı olmayan beyaz yakalıların öncüsü olduğu bu akıma göre artık spor salonunda değil evde veya ofiste spor yapmak moda. Nasıl mı? Tabii ki mobil uygulamalar sayesinde. Son dönemde bunun iki farklı şeklini görüyoruz. İlki görüntülü arama veya uygulama üzerinden spor koçunuzla canlı ders yapmak. Örneğin 1 saatlik bağlantı süresinde, eğitmenin sizi yönlendirmesiyle pilates, yoga ya da fitness yapabiliyorsunuz. Diğer yöntem ise ücretli ve ücretsiz seçenekli onlarca mobil uygulama üzerinden spor yapmak. Kullanıcı yorum ve puanlarıyla en önde gelen spor uygulamalarını sizin için derledik.

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6 MİLYONDAN FAZLA YİYECEĞİN KALORİSİNİ HESAPLIYOR

Öncelikle kilo vermek isteyenler için tasarlanmış MyFitnessPal ile kalori hesabı yapabiliyorsunuz. Sisteminde 6 milyondan fazla yiyeceğin kalorisini hesaplayabilirsiniz. Sonrası spor programınıza kalıyor. Sworkit ise, profesyoneller tarafından kaydedilmiş videoları içeriyor. Kendi programınızı amacınız, kilo ve yaşınıza göre oluşturabilir, 50 dakikayı bulan videoları izleyerek evden spor yapabilirsiniz. Uygulamanın ilk 7 gün ücretsiz olduğunu da hatırlatalım.

TALEBE GÖRE PROGRAM VE MÜZİK SİSTEMİ

Pumatrac, 100’e yakın spor programını kullanıcılara sunuyor. Sistemin önemli özelliklerinden biri de zamanı veya motivasyonu olmayanlar için farklı mesajlar göndermesi. Yoga Wake Up, güne enerjik başlamak isteyenler için özel dersler ve yogaya özel müzikler içeriyor. Kısa antreman sevenler için Zova, kardiyovasküler sisteminizi uyararak daha çok kalori harcamanıza yardımcı oluyor. Yoga Studio ise, 65 ders videosu ve 280 derslik kütüphanesiyle amatörlerden profesyonellere kadar farklı kesimlere hitap ediyor.

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FITNESS’A ÖZEL MOTİVASYON

Vücut geliştiriciler için yüzlerce mobil uygulama olsa da Fitbod’un antrenman ile doğru setleri, tekrarları ve ağırlıkları gösteriyor. Birçok kullanıcının beğeni ile takip ettiği diğer örnekler ise, Fitify, Hybroes Crossfitness, Mpfit, MyFitnesspal olarak öne çıkıyor. Fitness, pilates, kilo verme ve birçok alandaki spor faaliyeti için artık online ders alabilirsiniz. Saat ücreti 100 ile 500 lira arasında değişen bu hizmet için internet üzerinden spor koçlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar tabi ki ilgili kişinin popülerliğine ve müşterinin talebine göre değişiyor. Öte yandan, 100 lira ile 500 lira arasındaki fiyat farkını tamamen arz talep meselesi belirliyor.

INSTAGRAM’DAN HIZLI TANITIM

Bazı eğitmenlere spor salonları üzerinden ulaşabilinirken, bazıları Instagram gibi mecralardan ücret tarifelerini sunuyor. Siz evinizde, dijital koçunuz sayesinde sporunuzu yapıyorsunuz ve belli derslere katılabiliyorsunuz. Hatta online sistemde grup dersleri bile veriliyor. Pandeminin etkisiyle spor eğitmenlerini işsiz kalmıyor ve gelir elde ediyor. Kısıtlamaların başladığı ve evde izole olduğumuz şu günlerde sağlıklı yaşamdan taviz vermek istemeyen de hizmeti alıyor.