SSB’den yatırım dolandırıcılığına ilişkin kamu spotu

Savunma Sanayii Başkanlığı, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayi firmalarının ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bir duyuru yayınladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sanal avatarı ile gerçekleştirdiği açıklamada, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ile haber benzeri içeriklerin teknoloji imkanları kullanılarak üretilen videolar olduğunu, dolandırıcılığı amaçlayan video, duyuru ve haberlerin gerçek dışı olduğunu, kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda resmî iletişim kanalları üzerinden, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na dolandırıcılık bildiriminde bulunulması gerektiğini kaydetti.