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Teknoloji

SSB’den yatırım dolandırıcılığına ilişkin kamu spotu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zekâ teknolojisi ile üretilen Sanal Avatarı (AI) üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
14:42 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:55 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün

Savunma Sanayii Başkanlığı, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayi firmalarının ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bir duyuru yayınladı.



Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sanal avatarı ile gerçekleştirdiği açıklamada, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar ile haber benzeri içeriklerin teknoloji imkanları kullanılarak üretilen videolar olduğunu, dolandırıcılığı amaçlayan video, duyuru ve haberlerin gerçek dışı olduğunu, kurumların kurumsal hesaplarından paylaşılmamış hiçbir görsel veya videoya itibar edilmemesi gerektiğini, şüpheli durumlarda resmî iletişim kanalları üzerinden, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na dolandırıcılık bildiriminde bulunulması gerektiğini kaydetti.


#SSB
#Haluk Görgün
#Teknoloji
42 dakika önce
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