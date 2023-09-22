Starlink Türkiye’ye giriş yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’de de Musk’ın sahibi olduğu Starlink uyduları için önemli bir görüşme gerçekleşti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) yapılan görüşme neticesinde 25 Eylül’de Türkiye’de faaliyet gösteren tüm uydu sektörü paydaşlarının bir araya gelerek, Starlink uydularına Türkiye’de kullanım izni verilip verilmemesinin artı ve eksilerini görüşmesi kararlaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın başkanlığında, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren’in de aralarında olduğu çok sayıda bürokrat ile SpaceX yetkilileri, Starlink uyduları için bir araya geldi.