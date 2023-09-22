Starlink Türkiye’ye giriş yapıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’de SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye’de de Musk’ın sahibi olduğu Starlink uyduları için önemli bir görüşme gerçekleşti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) yapılan görüşme neticesinde 25 Eylül’de Türkiye’de faaliyet gösteren tüm uydu sektörü paydaşlarının bir araya gelerek, Starlink uydularına Türkiye’de kullanım izni verilip verilmemesinin artı ve eksilerini görüşmesi kararlaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın başkanlığında, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren’in de aralarında olduğu çok sayıda bürokrat ile SpaceX yetkilileri, Starlink uyduları için bir araya geldi.
25 EYLÜL’DE SEKTÖR TOPLANIYOR
Toplantıyı değerlendiren Sayan, “Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 25 Eylül Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili tüm haberleşme sektörü ve kamuoyu görüşlerini alacağız” dedi.
BTK’YA TALEP İLETİLDİ
Starlink uyduları, üzerinde taşıdığı güneş panellerinde yaşanan parlamalar sayesinde zaman zaman Türkiye semalarında da görülerek, özellikle sosyal medyada merak uyandırıyordu. Takım yıldızı şeklinde görülen Starlink uyduları en son 6 Şubat depremlerinin ardından yoğun şekilde ülke gündemine gelmişti. Mevcutta Starlink uydularının Türkiye’de hizmet verme yetkisi bulunmazken, BTK’da yapılan görüşmede şirket yetkililerinin bu izni talep ettikleri öğrenildi.