Teknoloji Steve Jobsun iş başvuru formu 222 bin 400 dolara satıldı
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Steve Jobs'un iş başvuru formu 222 bin 400 dolara satıldı

Steve Jobs'un bundan tam 48 yıl önce doldurduğu iş başvuru formu, 2018'den sonra tekrardan el değiştirdi. Bu kez yapılan açık artırmayla 222 bin 400 dolara satıldı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Steve Jobsun iş başvuru formu 222 bin 400 dolara satıldı
Steve Jobs

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, çalışmalarına ek olarak kendine has tarz ve üslubuyla teknoloji dünyasının simgelerinden biri haline geldi. Dolayısıyla bu isme ait hemen her şey o öldükten sonra değerlenmeye başladı. Bunlar arasında Jobs tarafından el yazısıyla yazılmış olan bir iş başvurusu da var. Bu belge daha önce satılmış olmasına rağmen ikinci kez el değiştiriyor. Yapılan bir açık artırmayla birlikte belge bu kez de 222 bin 400 dolara satıldı.

Steve Jobs'un doldurduğu formda özellikle elektrik mühendisliği konusunda bazı detaylar da var.
Steve Jobs'un doldurduğu formda özellikle elektrik mühendisliği konusunda bazı detaylar da var.

Steve Jobs'un iş başvurusunda ne yazıyordu?

İş başvurusu formu aslında doğrudan Steve Jobs tarafından 1973'te kaleme alınmış. Yani aradan tam olarak 48 yıl geçmiş. Bu tarih aynı zamanda Jobs'un Atari'de işe başlamasından yaklaşık 1 yıl öncesine dayanıyor. Peki ama bu formdaki dikkat çeken detaylar neler?

Jobs, bu tek sayfalık iş başvuru formunda 'bilgisayarlar ve hesap makineleri' konusundaki deneyimlerini ifade ederek, 'elektronik teknoloji ve tasarım mühendisliği' gibi alanlardaki yeteneklerinden bahsediyor.

Belge daha önce de 2018'de 175.000 dolar karşılığında satılmıştı. Ayrıca verilen bilgilere göre Jobs'un iş başvuru formu ilk günkü gibi korunmuş.

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