Süre doldu: WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği açıklandı

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz yıl sonu bir duyuru yapmış ve Hizmet Şartları'nın güncelleneceğini bildirmişti. Bununla birlikte kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması da zorunlu hale gelmişti. Yani aslında bir anlamda sözleşmeyi onaylamayan kişilerin uygulamaya erişmesi söz konusu olmuyor.

Büyük kriz: Veri paylaşımı

Yeni gizlilik sözleşmesi, temelde kullanıcılardan elde edilen verilerin Facebook ile paylaşılmasının önünü açıyor. Ama hepsi bu değil. Aslında arka planda çok daha kapsamlı bir süreç yönetiliyor.

Bu noktada aslında kullanıcılar 'zaten daha önce de paylaşmıyor muydu?' şeklinde düşünebiliyor. Fakat her yeni gizlilik sözleşmesi aslında biraz daha fazla veriye erişimle birlikte bu verilerin çok daha geniş kapsamlı kullanılmasını hedef alıyor.

REKLAM

WhatsApp, attığı bu adımla birlikte birçok kullanıcının da alternatif uygulamalara yönelmesine neden oldu.

Süreç uzatılmıştı

Normal şartlarda WhatsApp'ın kullanıcılara 'yeni sözleşme onayı için' verdiği süre 8 Şubat 2021'de bitiyordu. Fakat milyonlarca kullanıcının tepkileri, WhatsApp ve ekosistemin başındaki Facebook'u bu süreyi uzatmaya itti. Dolayısıyla WhatsApp, kullanıcıların 15 Mayıs'a kadar bu sözleşmeyi kabul etmesi gerektiği yönünde duyurular yapmaya başladı.

WhatsApp, 8 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar olan süreçte kullanıcıların durumu kabul etmesini sağlayacak yeni adımlar da attı elbette. Facebook ekosisteminebağlı olan hemen her serviste kullanıcılara yeni sözleşmenin herhangi bir sıkıntı oluşturmadığından bahsedildi.

Son olarak gelinen noktada ise WhatsApp geçen hafta bir duyuru yapmış ve işlevselliğin kademeli olarak azaltılacağını bildirmişti. Böylece ilk etapta gelen mesaj ve aramalar cevaplanamayacağı ve ardından hesapların sınırlandırılacağı açıklanmıştı.

REKLAM

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let’s do this. No, we can’t see your personal messages. No, we won’t delete your account. Yes, you can accept at any time.

— WhatsApp (@WhatsApp) May 14, 2021

Fakat kısa süre önce Twitter'dan yapılan bir açıklamayla birlikte WhatsApp, kişisel verilerin görünmediğini; hesapların silinmeyeceğini ve sözleşmenin istenildiği zaman kabul edilebileceğini duyurdu.

TEKNOLOJİ WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak

TEKNOLOJİ WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor