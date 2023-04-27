TEKNOFEST İstanbul açılış töreni yağış nedeniyle ertelendi

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, teknoloji geliştiren bir Türkiye için 6 yıldır düzenlenen ve 5'inci yılında uluslararası bir boyut kazanan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 117 kurumla birlikte gerçekleştiriliyor.





Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.





TEKNOFEST İstanbul'un, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılış seremonisi ve etkinlikleri yarına ertelendi ancak etkinlik alanında yer alan stant ve ürünler ziyaret edilebiliyor.

















TEKNOFEST'i milyonlarca teknoloji meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor

Her yıl büyümeye devam eden, 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları ödül törenleri, sahne gösterileri ve etkinliklerle TEKNOFEST'i milyonlarca teknoloji meraklısının ziyaret etmesi bekleniyor.





Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en inovatif ürünlerini sergilediği TEKNOFEST'te, uçuş gösterileri de yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Fursan El-Amarat ekibi ve Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez TEKNOFEST'te uçuş gösterisi gerçekleştirecek.





Tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar'ın gösteri uçuşları, Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur/Anka, Atak Helikopter, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızlarının akrobasi uçuşları yapılacak.













Bu yıl festival kapsamında düzenlenen TEKNOFEST bilim sokağı atölyeleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, uzay temalı çocuk parkı, simülasyon deneyim alanları, paydaş-sponsor-katılımcı stant aktiviteleri ve akrobatik smaç gösterisiyle 5 gün boyunca ziyaretçilere dolu bir program sunuluyor. Statik sergi alanında sergilenecek Bayraktar Kızılelma, Hürjet, Akıncı, F-16, F-4, AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235 CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli 429 ve MMU'yu ziyaretçiler yakından inceleme fırsatı buluyor.





Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor.





Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez düzenlenen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda psikolojik dayanıklılığı ve esnekliği artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlayacak, psikolojik zorlanma yaşayan kişilerin psikoterapi hizmetine erişimini kolaylaştıracak, klinisyenler ve araştırmacılar için daha objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemleri geliştirecek, risk belirleme stratejilerini güçlendirecek ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.





İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.







