Teknokent'ten koronavirüse elektromanyetik çözüm

Teknokentler kurulduğu günden beri birçok teknolojinin ülkemizde üretilmesine olanak sağladı. Oyun sektöründen sağlığa değin çeşitli alanlarda yapılan üretimler Türkiye'nin de problemlerine kendine has çözümler üretmesini sağlıyor.

Koronavirüs pandemisine karşı meslek liseleri dezenfektan üretirken bir teknoloji şirketi de geliştirdiği teknoloji ile virüsü elektromanyetik enerji yöntemiyle etkisiz hale getiriyor.

EKONOMİ Hacettepe Teknokent'ten 65 milyon dolarlık ihracat

Smarte'nin Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojisinin detayları, Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz'un katılımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

AA nÜrüne vironance adını koydular.

"Bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlara odaklandık"

Vironance teknolojisinin, Sağlık Bakanlığı'nın ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvarı tarafından çalışmalarının raporlandığını aktaran Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik.

Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil, nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir.

Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz."