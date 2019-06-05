Teknoloji devlerine Kongre markajı

DİJİTAL PAZARDA TEKELLER

Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Dijital pazarlardaki rekabetin” inceleneceği belirtildi. Açıklama metninde ayrıca, belirleyici niteliğe sahip az sayıdaki internet platformunun, sanal ticaret, iletişim ve bilgi akışı üzerinde inanılmaz bir güce sahip olduğu ifade edilerek bunun rekabete zarar verebileceği vurgulandı.

KARTEL DAİRESİ DEVREDE

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu isimli kartel dairesi de konuyu kendi yetki alanları içinde inceleyecek. Söz konusu haberlerde Adalet Bakanlığı’nın Google’ı, Federal Ticaret Komisyonu da Amazon ve Facebook’u mercek altına alacak. Yapılan bu açıklamaların ardından adı geçen şirketlerin hisse senetlerinde değer kaybı yaşandı.