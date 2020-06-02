Teknoloji girişimlerine 200 milyonluk yatırım

Yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn Ventures'in açıklamasına göre, Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne sayesinde global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor.

Yatırım yapılan girişimlere 30'dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak TechOne fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesiyle Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını arttırmayı hedefliyor.

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Yapay zeka, robotik gibi alanlar öncelik

TechOne fonuyla yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ileri malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek.