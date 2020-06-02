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Teknoloji girişimlerine 200 milyonluk yatırım

Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne sayesinde global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor.

Türkiye'den global pazarlara açılma potansiyeli olan teknoloji girişimlerine 5 yıl içerisinde 200 milyon liranın üzerinde yatırım yapmayı hedefleyen TechOne Girişim Sermayesi Fonu kuruldu.

Haber Merkezi AA
Teknoloji girişimlerine destek
Teknoloji girişimlerine destek
  • Yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn Ventures'in açıklamasına göre, Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne sayesinde global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor.

Yatırım yapılan girişimlere 30'dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak TechOne fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesiyle Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını arttırmayı hedefliyor.

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Yapay zeka, robotik gibi alanlar öncelik

TechOne fonuyla yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ileri malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50'den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek.

  • Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş tecrübeli fon ekibi, girişimlere her alanda destek vermeyi hedefliyor. Böylece girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesi, devam yatırımlarına kolay erişmesi ve global başarı hikayeleri çıkarması sağlanacak.
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