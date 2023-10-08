Teknoloji savaşlarında yeni cephe

Yapay Zeka (AI), şirketlerin olduğu kadar devletlerin de öncelikleri arasında yer alıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlayan sonraki başkan Joe Biden döneminde süren Çin’e karşı teknoloji yaptırımları şimdilerde yapay zeka alanında sıçradı. ABD’nin bu konuda önde olmasına rağmen Asya devi özellikle yeni yatırımlarıyla kısa sürede liderliği ele geçirebilir. ABD yönetimi ise daha önce cep telefonu ve çip gibi stratejik alanlarda kaptırdığı üstünlüğünü yapay zeka alanında korumak istiyor. Bu nedenle, teknoloji savaşlarında yeni cephenin yapay zeka alanında açıldığı söyleniyor.

ÇİN 10 YILA ZİRVEYE ÇIKAR

Özellikle, Çin’in yüksek teknolojili ekipman ve parça üretim kabiliyeti sayesinde liderliği 10 yıl gibi bir sürede alabileceğine dikkat çekiliyor. AI Yapay Zeka Endeksi Raporu’na göre, 2013 ve 2022 arası 10 yıllık dönemde ABD’de 4.634 yapay zeka girişimi kurulurken, bunların yatırım miktarı 249 milyar doları buldu. En yakın rakip Çin, 1,337 yatırımla 95 milyar dolar toplamayı başardı. Üçüncü sıradaki İngiltere ise 630 şirket ve 18 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz sene, ABD’de 524 yeni AI şirketi faaliyet geçerken, Çin’deki 160 yeni yapay zeka girişimi, girişim başına ortalama 71 milyon dolar ile en yüksek yatırımı alması dikkat çekti.

SEKTÖREL ÜSTÜNLÜK İÇİN STRATEJİK ÖNEMDE

Zirvede iki ülkenin rakamları diğerlerine fark atınca, teknoloji rekabetinin yapay zeka alanında yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Burada üstünlüğü ele geçiren ise savunma başta olmak üzere elektronik, otomotiv ve tıp gibi stratejik sektörlerde hakimiyeti ele geçirecek. Bunu bilen ABD ise önceki dönemdeki hatalarını tekrarlamamak adına Çinli firmaları yoğun markaja almış durumda. ‘Knowledge’ olarak tanımlanan ‘İşlenmiş bilginin’ karşı tarafın eline geçmemesi en önemli öncelik olarak görülüyor.

TÜRKİYE YARIŞTA GAZA BASTI

Türkiye de yapay zeka yatırımlarını artıran ülkeler arasında yer alıyor. Örneğin Yapay Zeka İnisiyatifi’nin TRAI Girişimler Haritası (Eylül 2023) sonuçlarına göre, 2017 yılında 24 yapay zeka girişimi sayısı bu sene 32’ye ulaştı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde üretim, perakende, e-ticaret, online pazar yerleri, bankacılık, enerji, sürdürülebilirlik, siber güvenlik alanları yoğunluklu olmak üzere özellikle üretken yapay zeka alanında yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Çok kanallı çözümler ise öne çıktı.







