Teknoloji Telegram CEOsu Appleı eleştirdi iPhonelar aşırı yüksek fiyatlara satılıyor
İNTERNET

Telegram CEO'su Apple'ı eleştirdi: iPhone'lar aşırı yüksek fiyatlara satılıyor

Telegram CEO'su Pavel Durov, iPhone kullandığında Orta Çağ'da gibi hissettiğini; bu ürünlerin aşırı yüksek fiyata satıldığını ifade ederek birçok farklı noktada Apple'ı eleştirdi.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram CEOsu Appleı eleştirdi: iPhonelar aşırı yüksek fiyatlara satılıyor
Telegram

WhatsApp'ın güncellenen gizlilik politikası, kullanıcıların bir kısmının alternatif uygulamalara yönelmesine neden oldu. Bu noktada BiP, Telegram ve Signal en çok geçiş yapılan servislerin başında geliyor. Sunulan 'mesaj ve medya dosyalarını kayıpsız aktarma' özellikleri bahsettiğimiz uygulamalara geçişe büyük katkı sağladı.

Ancak Telegram, Apple'ın gizlilik politikalarıyla birlikte yeni stratejisine olumsuz bakıyor. Daha doğrusu App Store'daki uygulamalarda yedek kopyaların oluşturulması için sadece iCloud'a izin verilmiş olması ciddi bir problem şeklinde yorumlanıyor.

Telegram kurucusu Pavel Durov, iPhone'lardaki fiyatlandırmaların da aşırı yüksek olduğunu vurguluyor.
Telegram kurucusu Pavel Durov, iPhone'lardaki fiyatlandırmaların da aşırı yüksek olduğunu vurguluyor.

Hatta konuyla alakalı olarak Telegram kurucusu Pavel Durov'un yaptığı bir açıklama da var:

    Uygulamalarımızı test için iPhone'u kullandığımda Orta Çağ'lara dönmüş gibi hissediyorum.

Durov'un bu açıklamayı yapması arkasında yalnızca iCloud konusu yok. Benzer şekilde ekranların 60 Hz tazeleme hızı sunması ve fiyatların aşırı yüksek olması da yine en çok eleştirilen noktalardan biri.

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