Teknoloji Tesla yapay zeka desteğiyle çalışan bir robot üzerinde çalışıyor
İNTERNET

Tesla yapay zeka desteğiyle çalışan bir robot üzerinde çalışıyor

Elon Musk'ın dün duyurduğu Tesla Bot, insanlar için sıkıcı ve tehlikeli olabilecek görevleri yerine getirmeyi sağlıyor. İlk prototipin gelecek yıla kadar hazırlanması söz konusu. Fakat Musk bu tip iddialı projeler için gecikmelerin sürpriz olmayacağını da özellikle belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Tesla yapay zeka desteğiyle çalışan bir robot üzerinde çalışıyor
Tesla Bot

Tesla, The Boring Company ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, dün gerçekleşen Tesla AI etkinliğinde sahneye çıkarak Tesla Bot isimli 'insansı robotu' duyurdu.

Tesla Bot, şirketin araçları için kullandığı otopilot teknolojisindenfarklı olarak yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor. Robot, insanlar için tehlikeli ve tekrarlayan görevleri yapmak için tasarlanmış. Musk, 'lütfen o civatayı al ve anahtarları arabaya tak' gibi basit komutları vererek bu Tesla Bot'un yönetilebileceğini söylüyor. Ayrıca alışveriş yaparak diğer basit görevleri yerine getirmesi de söz konusu.

Tesla Bot'un ilk prototipinin gelecek yıla kadar hazırlanmaıs bekleniyor.
Tesla Bot'un ilk prototipinin gelecek yıla kadar hazırlanmaıs bekleniyor.

Musk, etkinlik sırasında robotun yalnızca basit bir görüntüsünü sundu. Fakat nasıl görüneceği ve hangi detaylar içereceğiyle alakalı çalışmalar tamamlanmış durumda. Boyu 1.72 ve ağırlığı 57 kg olan Tesla Bot, yüz kısmına yerleştirilen bir ekrandan da bilgi veriyor.

Tüm bunlara ek olarak Musk, Tesla Bot'un bir prototipini gelecek yıla kadar hazır hale getirmeyi planladığını ancak bunun gibi iddialı projeler için gecikmelerin sürpriz olmayacağını söyledi.

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