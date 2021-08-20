Tesla yapay zeka desteğiyle çalışan bir robot üzerinde çalışıyor

Tesla, The Boring Company ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, dün gerçekleşen Tesla AI etkinliğinde sahneye çıkarak Tesla Bot isimli 'insansı robotu' duyurdu.

Tesla Bot, şirketin araçları için kullandığı otopilot teknolojisindenfarklı olarak yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor. Robot, insanlar için tehlikeli ve tekrarlayan görevleri yapmak için tasarlanmış. Musk, 'lütfen o civatayı al ve anahtarları arabaya tak' gibi basit komutları vererek bu Tesla Bot'un yönetilebileceğini söylüyor. Ayrıca alışveriş yaparak diğer basit görevleri yerine getirmesi de söz konusu.

Tesla Bot'un ilk prototipinin gelecek yıla kadar hazırlanmaıs bekleniyor.

Musk, etkinlik sırasında robotun yalnızca basit bir görüntüsünü sundu. Fakat nasıl görüneceği ve hangi detaylar içereceğiyle alakalı çalışmalar tamamlanmış durumda. Boyu 1.72 ve ağırlığı 57 kg olan Tesla Bot, yüz kısmına yerleştirilen bir ekrandan da bilgi veriyor.

REKLAM

Tüm bunlara ek olarak Musk, Tesla Bot'un bir prototipini gelecek yıla kadar hazır hale getirmeyi planladığını ancak bunun gibi iddialı projeler için gecikmelerin sürpriz olmayacağını söyledi.

TEKNOLOJİ Tesla'nın yeni pilleri: Enerji kapasitesini 5 kata çıkarıyor