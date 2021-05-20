TikTok siber zorbalığı engellemeyi amaçlayan yeni özelliklerini duyurdu

Facebook,Twitter ve Instagram gibi dev platformlar sosyal ağlardaki zorbalığı engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsama son olarak TikTok da önemli bir adım attı. Kısa süre önce yorum filtreleme özelliğini duyuran platform, şimdi ise içerik oluşturucuların yorumları silmelerine ve tek seferde 100 hesaba kadar engellemelerine izin vermeye başladı.

Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

Bir videodaki etkileşimleri yönetmek için, kullanıcılar bir yoruma uzun süre basılı tutabilir veya seçenekler penceresini açmak için sol üst köşedeki kalem simgesine dokunabilir. Bu sayede insanlar 100'e kadar yorum veya hesabı seçenek yorumları silmeyi ya da kullanıcıları toplu olarak engellemeyi gerçekleştirebiliyor.

Bundan böyle TikTok'da çoklu profil ve yorum seçimiyle birlikte silme ya da engelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Hareket, TikTok'un zorbalıkla mücadele çabalarının en sonuncusu, raporların platformlardaki gençler arasında yaygın bir sorun olduğunu göstermesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca, zorbalık önleme kılavuzunun yanı sıra 13-17 yaş arası kullanıcılar için DM, yorumlar ve daha fazlasıyla ilgili kısıtlamalar da eklendi.

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Instagram ve Twitter gibi diğer siteler de yorum filtreleme ve diğer zorbalık önleme araçları duyurdu. Tüm bu önlemler, COVID-19 salgını ve gençlerin ekran süresinin artmasıyla birlikte gençler arasında siber zorbalığın önemli ölçüde arttığına dair raporların yayınlanmasının ardından daha da arttı.

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