Teknoloji TikTok siber zorbalığı engellemeyi amaçlayan yeni özelliklerini duyurdu
İNTERNET

TikTok siber zorbalığı engellemeyi amaçlayan yeni özelliklerini duyurdu

TikTok, tek seferde çok fazla yorum ve profili seçip işlem yapmayı sağlayan yeni 'siber zorbalığı engelleme' araçlarını duyurdu. Böylece Facebook, Twitter ve Instagram'ın ardından TikTok da siber zorbalık konusunda önemli bir adım atmış oldu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
TikTok siber zorbalığı engellemeyi amaçlayan yeni özelliklerini duyurdu
TikTok

Facebook,Twitter ve Instagram gibi dev platformlar sosyal ağlardaki zorbalığı engellemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsama son olarak TikTok da önemli bir adım attı. Kısa süre önce yorum filtreleme özelliğini duyuran platform, şimdi ise içerik oluşturucuların yorumları silmelerine ve tek seferde 100 hesaba kadar engellemelerine izin vermeye başladı.

Konuyla alakalı yapılan açıklama ise şu şekilde:

  • Bir videodaki etkileşimleri yönetmek için, kullanıcılar bir yoruma uzun süre basılı tutabilir veya seçenekler penceresini açmak için sol üst köşedeki kalem simgesine dokunabilir. Bu sayede insanlar 100'e kadar yorum veya hesabı seçenek yorumları silmeyi ya da kullanıcıları toplu olarak engellemeyi gerçekleştirebiliyor.

Bundan böyle TikTok'da çoklu profil ve yorum seçimiyle birlikte silme ya da engelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.
Bundan böyle TikTok'da çoklu profil ve yorum seçimiyle birlikte silme ya da engelleme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Hareket, TikTok'un zorbalıkla mücadele çabalarının en sonuncusu, raporların platformlardaki gençler arasında yaygın bir sorun olduğunu göstermesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca, zorbalık önleme kılavuzunun yanı sıra 13-17 yaş arası kullanıcılar için DM, yorumlar ve daha fazlasıyla ilgili kısıtlamalar da eklendi.

Instagram ve Twitter gibi diğer siteler de yorum filtreleme ve diğer zorbalık önleme araçları duyurdu. Tüm bu önlemler, COVID-19 salgını ve gençlerin ekran süresinin artmasıyla birlikte gençler arasında siber zorbalığın önemli ölçüde arttığına dair raporların yayınlanmasının ardından daha da arttı.

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