Teknoloji TikTok video uzunluğunu üç katına çıkarıyor
İNTERNET

TikTok video uzunluğunu üç katına çıkarıyor

TikTok, yıllardır sunduğu 60 saniyelik video paylaşım uzunluğunu artırarak üç katına çıkarıyor. Yani artık içerik oluşturucular daha 180 saniyeye kadar video çekip paylaşabilecek. Yeni güncellemeyle birlikte buna ek olarak 'geliştirme' konusunda da çeşitli düzenlemeler var.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
TikTok video uzunluğunu üç katına çıkarıyor
TikTok

Kısa video paylaşım ağı TikTok, izin verdiği maksimum çekim uzunluğunu üçe katlıyor. İlk kez duyurulduğundan bu yana 60 saniyeye kadar videoları destekleyen platform, artık 180 saniye yani 3 dakikaya kadar video paylaşmaya imkan tanıyor.

Şu anda test aşamasındaki sistemin kullanıcıları daha esnek bırakması ve uzun videolarla birlikte platformda geçirilen sürenin artması gibi durumlar söz konusu. Konuyla alakalı olarak şirket tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

    İçerik oluşturucular zaten çok parçalı hikayeleri TikTok'ta bir araya getirme konusunda çok tecrübeliler. Ancak içerik oluşturucularda sık sık daha uzun videolar paylaşma konusunda taleplerini iletiyorlar.

TikTok ayrıca kısa video kliplerin ötesine geçmek için işlevsellikleri de genişletiyor.

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