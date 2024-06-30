Topraktaki suyu dijital sensör ölçecek

Drone ile sulama, hava durumunu tahmin eden uygulamalar ve verimlilik hesabı yapan uygulamalar derken tarımda dijitalleşme son sürat devam ediyor. Bu alanda son yıllarda 5G teknolojiler öne çıkarken elbette ki yapay zeka da tarımsal üretim sistemlerindeki yerini almaya başladı. Tarım teknolojileri temelde verimlilik artışı ve kaynakların etkin kullanımına odaklanmış durumda. Sektörde faaliyet gösteren start-up ve teknoloji şirketleri küresel ısınmaya bağlı dünyayı bekleyen kuraklık gerçeğine şimdiden hazırlık yapmaya çalışıyor.

TARIM İSTASYONU MAHSULÜ TAHMİN EDİYOR

Bu nedenle öncelik az su kullanımı ve maksimum oranda verim sağlamak. Son dönemde dijital teknolojiler ve sensörler sayesinde tarım istasyonları kuruluyor. Ülke çapında yaygınlaşmaya başlayan ve toprağa saplanan sensörler, topraktaki nemi ölçerek üreticiye bildiriyor. Hatta bu seneki tahmini üretim miktarını bile hesaplıyor. Çiftçiler kafasına göre su vermiyor. İhtiyaca göre yapılan sulama sistemleri de haliyle tasarruf sağlıyor. 5G teknolojilerle anlık veri sağlayan, geniş alanları tarayabilen kameralar dikkay çekiyor.

ARAZİDEKİ KAMERAYLA HAŞERE TESPİTİ

Arazideki yüksek teknolojili kameralar, ürünün üzerindeki hastalığı veya haşereyi tespit ediyor. Buradaki bilgi anlık olarak çiftçi ile paylaşılıyor. Olası haşere saldırısı ilk aşamada önleniyor. Gereksiz ilaçlama yapılmadığı için tarımda doğal üretim şartları gelişiyor. Bu sistemler sayesinde mahsul durumuna göre veri tabanı oluşuyor. Üreticiler de kafasına göre gübreleme veya ilaçlama yapmıyor.

ANLIK TAKİPLE ENERJİDEN %40 TASARRUF

Vodafone gibi şirketler 5G teknolojileriyle veri tabanı oluşturup Tarım ve Orman Bakanlığı ile paylaşıyor. Öte yandan, Vodafone, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin dijital dönüşümünü mercek altına alan “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”nu yayınladı. Buna göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke GSYH’si 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek. Anlık takip ve tahminleme alanında, Vodafone Dijital Tarım Çözümü sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40’a varan, ilaç ve gübrede ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabiliyor.







