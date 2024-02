Trend uzun ömürlü kullanım

Infinix ZERO 30 ise, 50 MP ön kamerasıyla öne çıkıyor. Uzun süreli kesintisiz kullanım için ZERO 30 modelinde 5000mAh batarya kullanan Infinix, ayrıca 45W şarj hızıyla sadece yarım saat içerisinde ZERO 30’un bataryasını yüzde 75’e kadar doldurma imkanı tanıyor. 256 GB depolama alanı bulunan Infinix ZERO 30, sistem belleği tarafında ise 16 GB’a kadar genişletilebilir 8GB bir alan sunuyor.