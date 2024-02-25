Trend uzun ömürlü kullanım

Küresel enflasyon ve buna bağlı olarak tasarrufun artmasıyla akıllı telefon pazarında rekabet orta segment cihazlara kaydı. Telefon değiştirme sıklığının 2 yıldan 4’e çıkmasıyla markaların gündeminde uzun ömürlü kullanım var. Teknoloji meraklıları, yeni modelleri ve amiral gemisi cihazları dört gözle beklese de asıl yarış daha uygun fiyatlı telefonlarda yaşanıyor. Araştırmalar, tüketicilerin telefon satın alırken daha dikkatli davrandığını gösteriyor. Tüketici harcamalarına bağlı olarak şirketler, orta segment cihazlarda üst düzey özellikleri ön plana çıkarmaya başladı. Yeni yılla birlikte öne çıkan bazı modelleri derledik.





SUYA VE TOZA DAYANIKLI MODELLER

Vivo, orta segment akıllı telefonlara amiral gemisi özelliklerini getiren V29 5G modeli ile tüketicilere suya ve toza dayanıklılığını IP68 sertifikasıyla belgelemiş güçlü ve kaliteli bir telefon sunuyor. V29 5G’nin gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası yağmur altında ıslanma veya suya düşme gibi durumları sorun olmaktan çıkarıyor. Telefonun 50 MP otofokus fonksiyonu kalabalık selfie çekimlerine olanak sağlıyor. Casper VIA X40 modeli ise ince metalik çerçeveleriyle premium bir görüntü sunuyor. 6.67’’ FHD+ AMOLED ekranıyla ön plana çıkıyor. Cihaz, 24MP ön, 50MP+5MP+2MP arka kameraya sahip.





MERAKLISINA 2 SAATLIK OYUN KEYFI

Realme 11 ise, uzun oyun seansları arasında kısa molalar vermek isteyen oyuncular için 67W SUPERVOOC şarj teknolojisiyle sadece 17 dakikada yüzde 1’den yüzde 50’ye şarj olabilme özelliği sunuyor. Aynı zamanda 5000mAh Büyük Pil kapasitesi 9 saatten fazla 40fps’de PUBG oynama imkânı sağlarken, 15 dakikalık şarjla 2 saatlik oyun keyfi Realme 11’le mümkün hale geliyor.





ŞARJ ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Infinix ZERO 30 ise, 50 MP ön kamerasıyla öne çıkıyor. Uzun süreli kesintisiz kullanım için ZERO 30 modelinde 5000mAh batarya kullanan Infinix, ayrıca 45W şarj hızıyla sadece yarım saat içerisinde ZERO 30’un bataryasını yüzde 75’e kadar doldurma imkanı tanıyor. 256 GB depolama alanı bulunan Infinix ZERO 30, sistem belleği tarafında ise 16 GB’a kadar genişletilebilir 8GB bir alan sunuyor.





DÜŞÜK IŞIKTA NET FOTOĞRAF

Samsung Galaxy A05, 50MP çözünürlükteki yüksek kaliteli ana kamerasıyla, geniş açıdan düşük ışık koşullarına kadar her türlü ortamda net ve detaylı fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor. 6.7 inç büyüklüğünde HD+ geniş ekranı ise, film izleme, oyun oynama ve internette gezinme gibi aktiviteler için ideal bir görüntüleme deneyimi veriyor. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla Galaxy A05, yoğun kullanımlarda bile gün boyu enerji sağlayarak, kullanıcılarının sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.





KAMERA TEKNOLOJİSİ YİNE ÖN PLANDA

Xiaomi, Redmi Note 13 serisiyle yarıştaki yerini aldı. Cihaz, orta sınıf ve amiral gemisi düzeyindeki akıllı telefonlar arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Cihazlar optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ultra yüksek çözünürlüklü 200 megapiksel kamera içeriyor. 200 MP veya 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna, 16 MP selfie kameraya sahip bu cihazlar Xiaomi Imaging Engine ile destekleniyor.



