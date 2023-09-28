TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan TEKNOFEST İzmir çağrısı: Teknolojilerimizle buluşsunlar

"Enerji gıdayı, gıda da suyu tetikliyor. Sizin ucuz, temiz enerjiye ihtiyacınız var. Bunların en başında yeşil hidrojen enerjisi geliyor. Burada çocuklarımıza ilk kez suyu ayrıştırarak hidrojeni depolamayı, o hidrojeni kullanarak yenilenebilir ve temiz enerji elde etmenin yöntemini öğretiyoruz. Bunu da heyecanla yarış halinde gerçekleştiriyorlar. Herkesi Çiğli Havaalanı'na davet ediyorum, teknolojilerimizle buluşsunlar ve 'Ben de yapabilirim.' desinler. Gençlerimiz ve çocuklarımız buraya gelip, teknolojileri görmek ve dokunmanın dışında 'Gelecekte bunların daha iyisini yapmaya adayım.' desinler. Buna yürekten inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı İzmir'e davet ediyorum."