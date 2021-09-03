Tüm Samsung Galaxy A serisi telefonlara optik görüntü sabitleme geliyor

Galaxy A serisi modellerde uygun fiyat / bol özellik politikasına devam eden Samsung, geçen sene Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi güncelleyerek kamera tarafında önemli adımlar atmıştı.

Optik görüntü sabitleme teknolojisinin bu telefonların kamerasına dahil edilmesi birçok kullanıcıyı sevindirmişti. Bugün gelinen noktada ise yeni haberlere göre Galaxy A serisindeki tüm modeller optik görüntü sabitleme teknolojisiyle gelecek.

Tabii buna ek olarak yeni modellerde çok daha fazla güncel kamera yeteneği bekleniyor.

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