Türkiye Uzay Ajansı NASA'nın düzenlediği etkinliğin paydaşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte; TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğini vurgulayarak, "Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor" dedi.

"İddialı hedefleri olan bir ülkeyiz"

Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" diye konuştu.

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