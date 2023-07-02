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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı NASA'nın düzenlediği etkinliğin paydaşı oldu

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 11 yıldır düzenlenen; dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üreterek problemleri ortaklaşa çözmeyi amaçlayan Space Apps Challenge'ın (Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması) bu seneki paydaşlarından biri oldu.

13:14 . 2/07/2023 Pazar
DHA
TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor.

TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlikte; TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğini vurgulayarak, "Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor" dedi.

"İddialı hedefleri olan bir ülkeyiz"

Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" diye konuştu.

NASA Space Apps Challenge nasıl işliyor?

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur (proje geliştirme etkinliği). Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor. Space Apps Challenge, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmayı ve gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların ve mühendislerin büyümesini ve çeşitliliğini teşvik ediyor.

#TUA
#NASA
#Türkiye Uzay Ajansı
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