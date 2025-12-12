Türkiye yapay zekâ üssü kuruyor: Girişimlerin tüm ihtiyacı ülke içinden karşılanacak

Ena Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner, Türkiye'de bir egemen yapay zeka altyapısı kurmak istediklerini belirterek, Türk şirketlerinin yurt dışına gitme ihtiyacı olmadan tamamen Türkiye içinde kapasite ve donanım ihtiyaçlarını karşılamalarını hedeflediklerini söyledi.





Üner, Take Off İstanbul 2025 kapsamında yaptığı açıklamada, Ena Venture Capital'in Türkiye'deki erken aşama yapay zeka girişimlerine yatırım yapan bir fon olduğunu söyledi.

Tohum öncesi ve tohum aşamasındaki yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik gibi teknoloji alanında çalışan girişimlere yatırım yaptıklarına değinen Üner, "Take Off İstanbul'a 4 şirketle beraber katılıyoruz. Bunlar arasında Orbina ajan tabanlı yapay zeka (Agentic AI) alanında ve Enlighty ise müşteri ve pazar öngörüleri üzerine çalışıyor. MagicPay bir ödeme geçidi sistemi ve CloudFlex'te bir hibrit bulut bilişim altyapısı olarak öne çıkıyor." diye konuştu.





​​​​​​​Orbina hakkında detaylı bilgi veren Üner, "Bu aslında gurur duyduğumuz yatırımlarımızdan bir tanesi. Türkiye'de birçok müşterisi var. Özellikle finans alanında hem sigorta şirketleri hem bankalar ve kamu alanında da çok büyük projeler yapmış durumdalar." şeklinde konuştu.

Üner, Orbina'nın kurumlara birçok verimlilik avantajı sağladığını belirterek, "İşleri otomasyona sokarak onların daha verimli çalışmasını sağlıyorlar. Orbina'nın en önemli özelliği Türkçe büyük dil modeli geliştirmiş olması. Böylece bizim dilimizde en iyi konuşan ve en iyi yardım sağlayan yapay zeka ajanlarını üretebiliyorlar." dedi.





Ena Venture Capital dışında Nuvena adlı yatırımları olduğuna da işaret eden Üner, bu kapsamda Türkiye'de bir egemen yapay zeka altyapısı kurmak istediklerinin altını çizdi. Üner, "Biz özellikle Ena Venture Capital yatırımı yaparken şunu fark ettik. Yatırım yaptığımız bütün yapay zeka girişimleri maalesef bir altyapı ihtiyacı ile karşı karşıyalar. Bu altyapı ihtiyaçlarını Türkiye dışında çözmeye çalışıyorlar. Biz dedik ki Türkiye'de bir yatırım yapalım ve Türkiye'nin egemen yapay zeka altyapısını oluşturalım. Böylece bu girişimler Türkiye dışına çıkmadan gene kendi ülkemizde bu altyapıyı kullanabilsin. Nuvena ile bunu sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Egemen yapay zeka alanındaki hedeflerinden bahseden Üner, "Amacımız, Türkiye'de veri merkezi kapasitesi oluşturmak ve bu veri merkezi kapasitenin üstünde bir yapay zekâ katmanı oluşturmak. Egemen yapay zekâ katmanı sayesinde Türk şirketleri ve Türk girişimleri yurt dışına gitme ihtiyacı olmadan tamamen Türkiye içinde kapasite ve donanım ihtiyaçlarını karşılayabilsin istiyoruz." diye konuştu.







