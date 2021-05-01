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Teknoloji Türkiyenin yeni nesil bilgi yarışması TRT Bil Bakalım
İNTERNET

Türkiye'nin yeni nesil bilgi yarışması: TRT Bil Bakalım

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, hem Android hem de İOS için yeni nesil bir bilgi yarışması oyununu hayata geçirdi. TRT Bil Bakalım olarak isimlendirilen yeni oyun; zengin soru seçenekleri, kullanışlı arayüzü, tekli ve çoklu oyuncu modlarıyla beğeni topluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Türkiyenin yeni nesil bilgi yarışması: TRT Bil Bakalım
TRT Bil Bakalım

Hem Android hem de iOS tarafında tamamen bilgiye dayalı yarışmalar epey ilgi çekiyor. Özel olarak tasarlanan; gerek arayüz gerekse dopdolu içerikle harmanlanan yeni nesil yarışmalar kullanıcılardan olumlu tepkiler alıyor.

Son dönemlerde bu formda duyurulan en yetenekli uygulamaların başında TRT Bil Bakalım geliyor. Az önce bahsettiğimiz her iki mobil işletim sisteminde de yer alan uygulama, 'Tek Başına' ve 'Karşılıklı' olmak üzere iki farklı oyun modu sunuyor. Böylece isteyen kullanıcılar 'Tek Başına' moduyla gelen soruları yanıtlayıp puan toplayabiliyor. Ama buna ek olarak 'Karışılıklı' modu sayesinde özel odalar oluşturup arkadaşlarınızla rekabete girmeniz de mümkün. Özellikle pandemi döneminin 'uzaktan iletişim' ve 'keyifli zaman geçirme' istekleri değerlendirildiğinde bu modun çok daha eğlenceli olduğunu eklemek gerekiyor.

TRT Bil Bakalım'da birçok farklı konuda özel olarak hazırlanmış sorular yer alıyor.
TRT Bil Bakalım'da birçok farklı konuda özel olarak hazırlanmış sorular yer alıyor.

Bilgi yarışmasında hangi kategoriler var?

Normal şartlarda birçok farklı bilgi yarışmasında soru veri tabanı oldukça kısıtlı. Yani kullanıcılar kısa bir süre sonra tekrar tekrar aynı sorularla karşı karşıya kalabiliyor. Fakat TRT Bil Bakalım'ın soru havuzu karışık, bilim, tarih, coğrafya, genel kültür, sinema-tv, spor ve sanat alanlarından dolayı epey geniş. Ayrıca tüm bunlara ek olarak tek kişilik modda Ortaya Karışık,Gezelim Görelim, 3,2,1 Motor, Popüler Oyunlar ve Zaman Yolculuğu gibi kategoriler de var. Tabii bu kategorilerin içinde de yine çok farklı soruları tek başlık altında toplayan alt kategorilere yer veriliyor. Seçim yaparak hızlıca oyuna başlamak mümkün oluyor.

Gelen sorulara yanıt verirken %50, çift cevap hakkı ve soruyu geçme seçenekleri de sunuluyor. Tabii bunlar için belirli puanların toplanması şart.
Gelen sorulara yanıt verirken %50, çift cevap hakkı ve soruyu geçme seçenekleri de sunuluyor. Tabii bunlar için belirli puanların toplanması şart.

Sorulara üst üste doğru cevaplar verildiğinde puanlar katlanarak artıyor. Ayrıca oyunda günlük ödüller de yer alıyor. Ek olarak toplanan puanlarla birlikte cevap seçeneklerini yarı yarıya düşürme, çift cevap hakkı ve soru değiştir hakkı da yer alıyor.

TRT Bil Bakalım'ın en önemli avantajlarından biri ise tamamen reklamsız olması. Normal şartlarda bu tip yarışmalarda birkaç sorunun yanıtlanması sonrasında ekrana gizlice tıklatmayı hedef alan çeşitli reklamlar gizleniyor. Ancak bu bilgi yarışması için aynı durum geçerli değil.

Türkiye’nin Yeni Bilgi Yarışması: TRT Bil Bakalım
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Türkiye’nin Yeni Bilgi Yarışması: TRT Bil Bakalım
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