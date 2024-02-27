Türkiye'yi söz sahibi yapacak anlaşma: Turkcell ve Nokia güçlerini 6G için birleştiriyor

“Turkcell açısından yapay zekâ, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri ve bulut bilişim gibi kavramlar, geleceği değil aynı zamanda bugünü de temsil ediyor. Yenilikçi teknolojiler konusundaki tecrübe ve yetkinliklerimizle ülkemizin yanı sıra küresel arenada da öncü bir rol oynamaya devam ediyoruz. Bugün Nokia ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, 6G alanındaki Ar-Ge çalışmalarımızı daha da hızlandıracak. Bu aynı zamanda, dijital dönüşüm stratejimiz açısından da önemli bir kilometre taşı olacak. Turkcell olarak yeni nesil iletişim teknolojilerine yatırım yaparak, bu konuda ülkemizin de söz sahibi olmasına katkılar sunma konusunda azimli ve kararlıyız. Bu anlaşma, Türkiye'yi şebeke teknolojisindeki küresel gelişmelerin ön saflarında tutacak ve yeni nesil teknolojilerin insanların yaşamlarını, ekonomiyi ve çevreyi iyileştirmek için nasıl kullanılacağının şekillendirilmesinde kilit bir rol oynayacak."