Teknoloji Twitter bir tweet bile atmamış olan sahte Türk hesaplarının doğrulandığını kabul etti
İNTERNET

Twitter bir tweet bile atmamış olan sahte Türk hesaplarının doğrulandığını kabul etti

Mavi tik başvuru sürecini tekrar başlatan Twitter, ortaya çıkan bilgiler üzerine sahte Türk hesaplarının doğrulandığını kabul etti. Anlamlı Türkçe kelimelerden oluşturulan profil hesapları, hiçbir tweet atılmamasına ve tamamen bot takipçilere sahip olmasına rağmen onaylanmış. Yani aslında bu maddeler Twitter'ın hesap onaylama sistemine hiçbir şekilde uymuyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter bir tweet bile atmamış olan sahte Türk hesaplarının doğrulandığını kabul etti
Twitter

Twitter, 4 yıldır pasif halde olan mavi tik başvuru sürecini birkaç ay önce tekrardan başlattı. Bu da kriterleri yerine getiren kullanıcıların Hesap seçenekleri üzerinden başvuru yapabileceği anlamına geliyor. Fakat birçok gerçek kişinin hesabı onaylanmazken sahteprofillere mavi tik veriliyor. Ayrıca bu sahte profillerin ilerleyen süreçte manipülasyon amacıyla kullanılması gündemde.

Son olarak Twitter da bir açıklama yaparak 'az sayıda' sahte hesabın doğrulandığını söyledi. Tam açıklama şu şekilde:

    Az sayıda gerçek olmayan hesabın doğrulama sistemini yanlışlıkla onayladık. Platform, manipülasyonu ve SPAM politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık.

19 Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturulan sahte hesaplarda yapay zeka tarafından tanımlanan profil fotoğrafları kullanıyor. Ayrıca tüm hesaplar 190 kişiyi takip ediyor ve toplamda 1000'in üzerinde takipçisi var. Tabii takipçilerin çok büyük bir kısmı da ortak. Ayrıca onay verilen hesapların hiçbirinden tek tweet dahi atılmamış. Yani aslında Twitter'ın onayrozetleri için belirttiği 'aktiflik' kriterini karşılamıyor.

Şu anda profillerin tamamı askıya alınmış ve devre dışı bırakılmış durumda. Ama asıl soru Twitter'ın en başta bu profilleri neden ve nasıl onayladığı...

Sahte profillerin dikkat çekici noktalarından biri de Ayça, Kübra ve Rabia gibi isimlerin kullanılmış olması.
Sahte profillerin dikkat çekici noktalarından biri de Ayça, Kübra ve Rabia gibi isimlerin kullanılmış olması.

Profillerde Türkçe kelimeler kullanılıyor

Sahte hesapların profilinde anlamlı Türkçe kelimeler kullanılıyor. Bunlar @kayitli, @donmedim, @degismece, @anlamislar şeklinde. Ayrıca oluşturulan diğer birkaç hesap da @aykacti ve @aykacmis şeklinde isimlendirilmiş.

Bu takipçiler ortak bir bot havuzundan elde edilen hesaplardan oluşturuluyor.
Bu takipçiler ortak bir bot havuzundan elde edilen hesaplardan oluşturuluyor.

Takipçiler tamamen sahte

Takipçi listesindeki 976 hesap, 121 hesaptan oluşan bir bot kullanıcılardan oluşuyor. Bu hesapların profil fotoğrafları bile yapay zeka tarafından oluşturulmuş durumda. GAN adı verilen bu teknik, 160 insan yüz, 169 sahte kedi resmi ve 183 anime görselin birleşimiyle ortaya çıkarılmış.

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Twitter sahte Türk kullanıcı hesaplarını onaylayarak mavi tik verdi: Haziranda açılmışlar takipçileri ortak

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