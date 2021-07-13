Twitter bir tweet bile atmamış olan sahte Türk hesaplarının doğrulandığını kabul etti

Twitter, 4 yıldır pasif halde olan mavi tik başvuru sürecini birkaç ay önce tekrardan başlattı. Bu da kriterleri yerine getiren kullanıcıların Hesap seçenekleri üzerinden başvuru yapabileceği anlamına geliyor. Fakat birçok gerçek kişinin hesabı onaylanmazken sahteprofillere mavi tik veriliyor. Ayrıca bu sahte profillerin ilerleyen süreçte manipülasyon amacıyla kullanılması gündemde.

Son olarak Twitter da bir açıklama yaparak 'az sayıda' sahte hesabın doğrulandığını söyledi. Tam açıklama şu şekilde:

Az sayıda gerçek olmayan hesabın doğrulama sistemini yanlışlıkla onayladık. Platform, manipülasyonu ve SPAM politikamız kapsamında söz konusu hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve doğrulanmış rozetlerini kaldırdık.

19 Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturulan sahte hesaplarda yapay zeka tarafından tanımlanan profil fotoğrafları kullanıyor. Ayrıca tüm hesaplar 190 kişiyi takip ediyor ve toplamda 1000'in üzerinde takipçisi var. Tabii takipçilerin çok büyük bir kısmı da ortak. Ayrıca onay verilen hesapların hiçbirinden tek tweet dahi atılmamış. Yani aslında Twitter'ın onayrozetleri için belirttiği 'aktiflik' kriterini karşılamıyor.

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Şu anda profillerin tamamı askıya alınmış ve devre dışı bırakılmış durumda. Ama asıl soru Twitter'ın en başta bu profilleri neden ve nasıl onayladığı...

Sahte profillerin dikkat çekici noktalarından biri de Ayça, Kübra ve Rabia gibi isimlerin kullanılmış olması.

Profillerde Türkçe kelimeler kullanılıyor

Sahte hesapların profilinde anlamlı Türkçe kelimeler kullanılıyor. Bunlar @kayitli, @donmedim, @degismece, @anlamislar şeklinde. Ayrıca oluşturulan diğer birkaç hesap da @aykacti ve @aykacmis şeklinde isimlendirilmiş.

Bu takipçiler ortak bir bot havuzundan elde edilen hesaplardan oluşturuluyor.

Takipçiler tamamen sahte

Takipçi listesindeki 976 hesap, 121 hesaptan oluşan bir bot kullanıcılardan oluşuyor. Bu hesapların profil fotoğrafları bile yapay zeka tarafından oluşturulmuş durumda. GAN adı verilen bu teknik, 160 insan yüz, 169 sahte kedi resmi ve 183 anime görselin birleşimiyle ortaya çıkarılmış.

TEKNOLOJİ Twitter sahte Türk kullanıcı hesaplarını onaylayarak mavi tik verdi: Haziranda açılmışlar takipçileri ortak

TEKNOLOJİ Twitter mavi tik başvuru sürecini tüm kullanıcılar için aktif ediyor