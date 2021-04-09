Teknoloji Twitter bu kez de Clubhouseu satın almak için görüşmeler yapıyor
İNTERNET

Twitter bu kez de Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yapıyor

Son aylarda epey fazla konuşulan sosyal ağ Clubhouse, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ederken rakiplerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Twitter bir süredir Spaces sistemiyle sesli sohbet imkanı sunsa da şirket bir yandan da Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yapıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter bu kez de Clubhouseu satın almak için görüşmeler yapıyor
Clubhouse

Sesli sosyal ağ Clubhouse'un yükselişi, başta Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere birçok farklı platformun ilgisini çekiyor. Dolayısıyla benzer özellikleri yerine getiren bir dizi yeni uygulama ortaya çıkıyor. Twitter her ne kadar bu kapsamda Spaces adını verdiği özelliği hayata geçirmiş olsa da bir yandan da Clubhouse'u satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Yapılan görüşmelerde sesli sosyal ağa biçilen değerin 4 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Ama daha sonrasında ilerleme kaydedilemediği de bilinenler arasında. Hatta konuyla alakalı olarak Twitter'dan yapılan herhangi bir açıklama da yok.

Clubhouse bir yandan gelişmeye ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Özellikle Creator First olarak isimlendirilen program kapsamında yapımcılar için yeni seçenekler sunuluyor.

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