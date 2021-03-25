Twitter da Facebook'takine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor

Facebook'un standart 'Beğen' düğmesi zaman içinde ikonik hale geldi. Ancak kullanıcıların belirli bir gönderi üzerinden iletmek isteyebilecekleri duyguların hiçbirini temsil etmiyor. Hatta bazı durumlarda sevinç ya da üzüntüpaylaşımlarında da Beğen düğmesine tıklamak absürt görülebiliyor.

Beğeniler, kalpler ya da diğer bazı düğmeler basitçe bir gönderiye olumluyanıt vermek için kullanılıyor. Dolayısıyla bu sistem aslında istense de istenmese de bir süre sonra sosyal ağların standardı halini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Facebook'a gelen 'emoji tepkisi' özelliği son olarak Twitter'da da test ediliyor.

Twitter'ın emojiyle tepki özelliği sızıntılara göre şimdilik bu şekilde görünüyor.

Yeni ekran görüntüleri, tweet'lerin altına hızlıca emoji bırakılabileceğini gösteriyor. Böylece insanların tweet'ler üzerinde daha fazla etkileşim sağlayabileceği ifade ediliyor. Ekran görüntülerinde çok fazla seçenek yer almasa da aslında geniş bir emoji yelpazesinin sunulacağı da belirtilenler arasında.

REKLAM

TEKNOLOJİ Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı

TEKNOLOJİ Uzun bekleyişin ardından yakında Twitter da Türkiye'de temsilci atayabilir