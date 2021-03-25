Teknoloji Twitter da Facebooktakine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor
İNTERNET

Twitter da Facebook'takine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor

Facebook'un bir süre önce aktif ettiği 'emoji tepkisi' özelliği yakında Twitter'a da gelebilir. Şu anda ekran görüntüleri sızdırılan yeni sistem, herhangi bir tweet'in altına hızlıca emoji bırakmayı sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter da Facebooktakine benzer emoji tepkisi özelliğini test ediyor
Twitter

Facebook'un standart 'Beğen' düğmesi zaman içinde ikonik hale geldi. Ancak kullanıcıların belirli bir gönderi üzerinden iletmek isteyebilecekleri duyguların hiçbirini temsil etmiyor. Hatta bazı durumlarda sevinç ya da üzüntüpaylaşımlarında da Beğen düğmesine tıklamak absürt görülebiliyor.

Beğeniler, kalpler ya da diğer bazı düğmeler basitçe bir gönderiye olumluyanıt vermek için kullanılıyor. Dolayısıyla bu sistem aslında istense de istenmese de bir süre sonra sosyal ağların standardı halini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda Facebook'a gelen 'emoji tepkisi' özelliği son olarak Twitter'da da test ediliyor.

Twitter'ın emojiyle tepki özelliği sızıntılara göre şimdilik bu şekilde görünüyor.
Twitter'ın emojiyle tepki özelliği sızıntılara göre şimdilik bu şekilde görünüyor.

Yeni ekran görüntüleri, tweet'lerin altına hızlıca emoji bırakılabileceğini gösteriyor. Böylece insanların tweet'ler üzerinde daha fazla etkileşim sağlayabileceği ifade ediliyor. Ekran görüntülerinde çok fazla seçenek yer almasa da aslında geniş bir emoji yelpazesinin sunulacağı da belirtilenler arasında.

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