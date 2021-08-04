Twitter doğru bilgi için Reuters ve Associated Press ile iş birliği yaptı

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal platformlar için sahte haberler ve manipüle edilmiş içerikler artık her zamankinden çok daha büyük tehdit oluşturuyor. Bu yüzden verilerin doğrulanması işleminde çeşitli kurumlarla iş birliği yapılıyor. Twitter, son olarak bu noktada Reuters ve Associated Press ile birlikte çalışmaya başladı. Asıl amaç, platformdaki sahte haberlerle mücadele etmek.

Twitter, bu adımla birlikte bilgileri güvenilen kaynaklardan doğrulamayı temel alıyor.

Şu anda Twitter Küratörlük Ekibi, Twitter'da trend olan içeriği yönetmekten ve izlemekten sorumlu. Sıklıkla olduğu gibi, seçimler veya farklı acil durumlar ya da büyük olaylar hakkında yanlış bilgilerin hızlıca yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Associated Press Küresel İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Tom Januszewski konuyla alakalı tek cümlelik bir açıklaması da var:

REKLAM

AP, diğer platformlarla birlikte Twitter ile yakın çalışma konusunda uzun bir geçmişe sahip.

TEKNOLOJİ Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

TEKNOLOJİ Twitter Fleets sistemi tamamen ortadan kaldırıldı