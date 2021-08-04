Teknoloji Twitter Fleets sistemi tamamen ortadan kaldırıldı
İNTERNET

Twitter Fleets sistemi tamamen ortadan kaldırıldı

Twitter'ın kısa süreli paylaşım sistemi Fleets dün itibariyle kaldırıldı. Yani artık bundan böyle mobil uygulamaların en üst bölümünde 24 saatlik paylaşımları gösteren bir modül yer almayacak. Bunun yerine ise sesli sohbet imkanı sağlayan Spaces'in gelmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Fleets sistemi tamamen ortadan kaldırıldı
Twitter Fleets

Twiter'ın Kasım 2020'de hayata geçirdiği Fleets isimli '24 saatlik paylaşım' sistemi dün itibariyle kaldırıldı. Artık neredeyse hemen her platforma gelen kısa süreli video içerik özelliğini bundan böyle kullanmak mümkün değil. Mobil uygulamaların en tepesinde yer alan bu bölüm tamamen ortadan kalktı. Bu bölüme artık Fleets yerine Clubhouse benzeri ses odaları olan Spaces sistemi gelecek.

  • Twitter Fleets nedir? Twitter'ın 24 saatlik paylaşım sistemi. Snapchat, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yer alan 'Story' sisteminin ismi farklı versiyonu.

Twitter, Fleets'in kullanıcılar tarafından benimseneceğini ve kısa süre içinde geniş bir kitleye yayılacağını umuyordu. Fakat beklenen olmadı. Twitter Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ilya Brown'un bu denemeyle alakalı bir açıklaması da var:

    Yaklaşımımızı geliştirmiyor ve özelliklerimizi arada bir azaltmıyorsak yeterince risk almıyoruz.

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