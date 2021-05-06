Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı

Twitter, Android ve iOS uygulamalarındaki görsel önizlemeleri nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu. Hatta görsellerin tam boyutlu hali yerine sağdan soldan ya da alttan üstten kırpılmış versiyonlarının gösteriliyor olması farklı örneklerle sergilenmişti.

no bird too tall, no crop too short

introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

— Twitter (@Twitter) May 5, 2021

Twitter bugün gelinen noktada ise görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı. Son 2 aydır mobil uygulamalarda test edilmeye başlanan özellik böylece tüm kullanıcılara açılmış oldu. Şimdilik bununla alakalı masaüstü tarafında ise herhangi bir düzenleme yok.

Görsel düzenlemelere odaklanan platform, kısa süre önce akış için 4K çözünürlükteki fotoğraf desteğini de başlatmıştı.

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