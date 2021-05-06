Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı
İNTERNET

Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı

Twitter, büyük tartışmaya neden olan görselleri kırpma özelliğine son veriyor. Artık mobil uygulamalarda fotoğrafların önizlemesi sağdan soldan ya da üstten alttan kesilmeden gösteriliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı
Twitter

Twitter, Android ve iOS uygulamalarındaki görsel önizlemeleri nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde çok konuşulmuştu. Hatta görsellerin tam boyutlu hali yerine sağdan soldan ya da alttan üstten kırpılmış versiyonlarının gösteriliyor olması farklı örneklerle sergilenmişti.

Twitter bugün gelinen noktada ise görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı. Son 2 aydır mobil uygulamalarda test edilmeye başlanan özellik böylece tüm kullanıcılara açılmış oldu. Şimdilik bununla alakalı masaüstü tarafında ise herhangi bir düzenleme yok.

Görsel düzenlemelere odaklanan platform, kısa süre önce akış için 4K çözünürlükteki fotoğraf desteğini de başlatmıştı.

Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı
TEKNOLOJİ
Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı

Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor
TEKNOLOJİ
Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

Twitter Spaces artık 600'den fazla takipçisi olan hesaplarda kullanılabiliyor
TEKNOLOJİ
Twitter Spaces artık 600'den fazla takipçisi olan hesaplarda kullanılabiliyor
Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.