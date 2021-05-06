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Teknoloji Twitter haber aboneliği girişimi Scrollu satın aldı
İNTERNET

Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı

Twitter, bir süredir devam eden 'ücretli abonelik modeli' söylentilerini doğrular nitelikte bir satın alma gerçekleştirdi. Küçük bir ekibin kurduğu Scroll isimli haber okuma girişimi platform tarafından satın alındı. Yani önümüzdeki süreçte bu sistemin Twitter'a entegre edileceği söylenebilir.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter haber aboneliği girişimi Scrollu satın aldı
Twitter Scroll

Twitter, 'habercilik' konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak haber aboneliğiyle çıkış yapan Scroll'u da bünyesine dahil etti. Platform bu sayede yakın zamanda ücretli abonelik sistemiyle kullanıcılara yepyeni bir formül sunabilir.

Satın alınan Scroll platformu aslında özel aboneliklerle birlikte kullanıcıların karşısına çeşitli kaynaklardan haber gelmesini sağlıyor. Yani aslına bakılırsa derlenen haberler Scroll ile birlikte okuyucuya sunuluyor. Ufak bir ekibin yönettiği bu girişim, Twitter satın almasıyla birlikte bambaşka bir noktaya gidebilir. Zira Twitter tarafında bir süredir söylentileri devam eden ücretli abonelik modeli, bu satın almayla birlikte hayata geçirilebilir.

Twitter'ın abonelik sistemi yakında gelebilir

Bundan böyle Scroll doğrudan Twitter çatısı altında altında olacağından yeni abonelerin kabul edilmesi söz konusu değil. Ancak halihazırdaki aboneler platformdan yararlanmaya devam edebilecek.

Twitter bir yandan da sesli iletişim servisi Spaces üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatta son olarak takipçi sayısı 600'ün üzerinde olan herkes bu özelliği kullanabilir hale geldi.

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