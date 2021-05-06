Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı

Twitter, 'habercilik' konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak haber aboneliğiyle çıkış yapan Scroll'u da bünyesine dahil etti. Platform bu sayede yakın zamanda ücretli abonelik sistemiyle kullanıcılara yepyeni bir formül sunabilir.

Satın alınan Scroll platformu aslında özel aboneliklerle birlikte kullanıcıların karşısına çeşitli kaynaklardan haber gelmesini sağlıyor. Yani aslına bakılırsa derlenen haberler Scroll ile birlikte okuyucuya sunuluyor. Ufak bir ekibin yönettiği bu girişim, Twitter satın almasıyla birlikte bambaşka bir noktaya gidebilir. Zira Twitter tarafında bir süredir söylentileri devam eden ücretli abonelik modeli, bu satın almayla birlikte hayata geçirilebilir.

Twitter'ın abonelik sistemi yakında gelebilir

Bundan böyle Scroll doğrudan Twitter çatısı altında altında olacağından yeni abonelerin kabul edilmesi söz konusu değil. Ancak halihazırdaki aboneler platformdan yararlanmaya devam edebilecek.

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Twitter bir yandan da sesli iletişim servisi Spaces üzerine yoğunlaşmış durumda. Hatta son olarak takipçi sayısı 600'ün üzerinde olan herkes bu özelliği kullanabilir hale geldi.

TEKNOLOJİ Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor

TEKNOLOJİ Twitter'ın sesli iletişim özelliği Spaces Android'e de geliyor