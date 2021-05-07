Twitter içerik oluşturucular için bağış sistemini hayata geçiriyor

Twitter, birbiri ardına yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz dönemlerde büyük tartışmaya neden olan görsellerikırpmaözelliği ortadan kalkıyor. Böylece artık mobil uygulamalarda fotoğraflar sağdan soldan ya da üstten alttan kesilmeden gösteriliyor.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸

more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Şimdi ise içeriküreticilerin desteklenmesi için bahşiş sisteminin testi yapılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde birkaç kez gündeme gelen özellik, böylece para kazanmanın yeni bir yöntemini sunmayı planlıyor. Şu anda sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen sistem, istenen kişilere platform üzerinden maddi destek sağlanmasını planlıyor.

Tabii bu transfer sırasında kullanılacak olan platform ve finans sistemleriyle ilgili anlaşmalar da sağlanmış durumda. Aktarım ve altyapı Patreon, Paypal, Venmo, Bancamp ve Cash App gibi platformlarla sağlanıyor.

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TEKNOLOJİ Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı