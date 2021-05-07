Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Twitter içerik oluşturucular için bağış sistemini hayata geçiriyor
İNTERNET

Twitter içerik oluşturucular için bağış sistemini hayata geçiriyor

Twitter, bir süredir devam eden söylentilerin ardından içerik üreticilerin platformda para kazanmasını sağlamak için bağış sistemini duyurdu. Şu anda test aşamasındaki özelliğin yakında herkese açılması bekleniyor .

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter içerik oluşturucular için bağış sistemini hayata geçiriyor
Twitter

Twitter, birbiri ardına yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz dönemlerde büyük tartışmaya neden olan görsellerikırpmaözelliği ortadan kalkıyor. Böylece artık mobil uygulamalarda fotoğraflar sağdan soldan ya da üstten alttan kesilmeden gösteriliyor.

Şimdi ise içeriküreticilerin desteklenmesi için bahşiş sisteminin testi yapılıyor. Geçtiğimiz dönemlerde birkaç kez gündeme gelen özellik, böylece para kazanmanın yeni bir yöntemini sunmayı planlıyor. Şu anda sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen sistem, istenen kişilere platform üzerinden maddi destek sağlanmasını planlıyor.

Tabii bu transfer sırasında kullanılacak olan platform ve finans sistemleriyle ilgili anlaşmalar da sağlanmış durumda. Aktarım ve altyapı Patreon, Paypal, Venmo, Bancamp ve Cash App gibi platformlarla sağlanıyor.

Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı
TEKNOLOJİ
Twitter görsel önizlemeleri kırpmadan sunmaya başladı

Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı
TEKNOLOJİ
Twitter haber aboneliği girişimi Scroll'u satın aldı
Abone Ol Google News
Kripto parada önemli adım

Kripto parada önemli adım

Bakan Lütfü Elvan canlı yayında açıkladı.
Tuvalete ve tezgah altına saklandılar

Tuvalete ve tezgah altına saklandılar

​Kumar baskınında 17 kişiye 106 bin lira ceza kesildi.
Thodexin firari kurucu Özeri Arnavutlukta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyormuş

​Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı ramazanda işgal etmeye hazırlanıyor.

​18 aşımız DSÖ'de kayıtlı dördü klinik aşamada.

​Elektrikli insansız taarruz helikopteri

​Suriye'de İran mezhepçiliği yaygınlaşıyor.

​Azınlık cemaat temsilcileri, düzenlenen yemekle ilgili konuştu.
Canını zor kurtardı

Canını zor kurtardı

Eski vekilin aracı bir anda alev topuna döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.