Twitter ifşalarında yeni belgeler ortaya çıktı: FBI'ın yan kuruluşu gibi

Twitter'ın patron koltuğuna geçen Amerikalı milyarder Elon Musk, Twitter'daki sansür, propaganda, suçu örtbas etme, kişiye göre kural belirleme ve siyasi taraftarlığı belgelerle ortaya koymaya devam ediyor.

Gazeteci Matt Taibbi tarafından "Twitter Dosyaları (Twitter Files)" etiketiyle paylaşılan belgelerin son serisinde, ABD hükümetinin sosyal medya kullanıcılarının içeriklerini nasıl topladığı, analiz ettiği ve işaretlediğine dair çarpıcı bilgiler yer aldı.

FBI'IN YAN KURULUŞU

Taibbi'ye göre, Twitter'ın FBI ile ilişkisi, sanki bir yan kuruluşmuş gibi sürekli ve yaygındı. Ocak 2020 ile Kasım 2022 arasında, FBI ile eski Twitter Güvenlik şefi Yoel Roth arasında 150'den fazla e-posta yazışması olduğunu belirten Taibbi, "Bazıları, San Francisco ajanı Elvis Chan'in Roth'a Mutlu Yıllar dilemesi ve "gelecek haftaki dönemsel görüşmemize" katılımını hatırlatması gibi sıradan, bazıları ise aktif soruşturmalarla ilgili olarak Twitter kullanıcılarına yönelik bilgi taleplerdir" dedi.

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Taibbi, e-postaların çoğunda, FBI'ın Twitter'dan seçime dair mezenformasyon yapanlara ilişkin harekete geçmesini talep ettiğini belirtti. Taibbi, taleplerde düşük takipçili hesaplar, hatta mizah içerikli paylaşımların bile yer aldığını ifade etti.

FBI'ın 2016 seçimlerinin ardından oluşturulan ve FTIF olarak adlandırılan sosyal medya odaklı görev gücüne işaret eden Taibbi, bu ekibin 80 ajana kadar genişlediğini ve seçime yönelik sözde yabancı nüfuzu ve her türlü tahrifatı tespit etmek için Twitter ile yazışmalar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Taibbi, Federal İstihbarat ve kolluk kuvvetlerinin, güvenlik yüklenicileri ve düşünce kuruluşlarıyla ortaklık halindeki İç Güvenlik Bakanlığı'nı da içerecek şekilde Twitter'ın derinliklerine kadar ulaştığını belirtti.

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FBI'IN İSTEMEDİĞİ HİCİV VE MİZAHA BİLE İZİN YOK

Taibbi'nin paylaştığı bir belgede, eski bir istihbarat görevlisinin, "Bana kahrolası hükümetin içinde her türlü büyük veriyi veya AI aramasını yapabileceğinizi kanıtlamalısınız" dediği ortaya çıktı.

Taibbi daha sonra 5 Kasım 2022'de FBI'ın Ulusal Seçim Komutanlığı'ndan ajansın Twitter Genel Merkezinin bulunduğu San Francisco'daki saha ofisine "ek işlem gerektirebilecek" uzun bir Twitter hesapları listesi içeren bir e-posta paylaştı.

Kapatılan hesaplardan bazılarına örnekler veren Taibbi, "Yukarıdaki hesaplarında paylaşılanlar hiciv niteliğindeydi, neredeyse tümü askıya alındı." dedi.

Taibbi'nin belgelerini inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, mizah ve hiciv içerikler nedeniyle hesaplarının kapatılmasını, "çılgınlık" olarak niteledi.

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BİLGİLERİNİZ GÜVENDE Mİ?

Taibbi, Twitter hukuk müşaviri yardımcısı (ayrıca eski FBI avukatıdır) Jim Baker'a 16 Eylül 2022'de yazılan bir yazıda, hukuk yöneticisi Stacia Cardille, DHS, DOJ, FBI ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile yaptığı "yakında haftalık olacak" olan toplantının sonuçlarının özetlendiğini belirtti.

Taibbi, "Twitter yöneticisi, gizli bilgilerin "sektör ile" paylaşılmasının önünde "engeller" olup olmadığını açıkça sorduğunu yazıyor. Cevap? "FBI, paylaşımın önünde hiçbir engel bulunmadığı konusunda kararlıydı." dedi.

Çoğu insanın "derin devlet" olarak düşündüğü şeyin, gerçekte devlet kurumlarının, özel yüklenicilerin ve (bazen devlet tarafından finanse edilen) STK'ların karmaşık bir iş birliği olduğunu belirten Taibbi, "Çizgiler anlamsızlaşacak kadar bulanıklaşıyor." dedi.

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Taibbi, Twitter Dosyaları araştırmacıları artık çeşitli yeni alanlara girdiğini ve yakında daha fazlası belgenin paylaşılacağını belirtti.