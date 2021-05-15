Twitter iOS 14.5'te reklam hedefleme için kullanıcılardan izin istiyor

Apple, iOS 14.5'in bir parçası olarak Uygulama İzleme Şeffaflığı isimli yeni özelliğini duyurdu. Bu, geliştiricileri eskiden ücretsiz olarak yapabilecekleri kullanıcı takibi için izin istemeye zorluyor. Milyonlarca kişi verisi barındıran platformlar da reklam gelirlerinden feragat etmemek adına izlemeyi devam ettirmek istiyor. İşte tam da bunun için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Facebook, kullanıcılara izleme sistemlerinin zararlı olmadığını vurgular nitelikte bir bildirim göndermişti. Hatta kişiselleştirilmiş reklam gösterimi; Facebook'un ücretsiz olması ve işletmelerin desteklenmesi maddeleri ön plana çıkarılmıştı. Şu anda Twitter da benzer bir süreç yönetiyor. Tam açıklama ise şöyle:

Twitter'ın, kullandığınız uygulamalar ve ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki gibi cihazdaki diğer verileri izlemesine izin vererek reklamların sizinle alakalı olmasını sağlayın.

iOS 14.5 ve daha yeni sürümlerde gelen Uygulama İzleme Şeffaflığı, milyonlarca kullanıcısı olan platformları reklam hedefleme konusunda zora sokuyor.

Şirket ayrıca Twitter Yardım Merkezi'nde neden izin verilmesi gerektiğine yönelik geniş kapsamlı bir bilgi de veriyor.

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Tabii hem Facebook hem de Twitter'da bu tarz açıklamaların yapılmasının asıl nedeni reklam gelirleri. Çünkü bu büyük şirketler, ellerinde bulundurduğu milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini temel alarak reklam hedefleme yapıyor. Dolayısıyla iOS 14.5'teki bu özellik uygulamaların kullanıcıyı izlemesini ortadan kaldırıyor. Apple'a konuyla alakalı olarak gelen tepkiler de artmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİ iOS 14.5 ile gizli takibi engellemeyi sağlayan yeni özellik geliyor