Twitter mobil uygulamasına Spaces sekmesi ekleniyor

Pandemi süreci devam ederken sesli iletişim ihtiyacı da artıyor. Bu süreçte birçok farklı şirket Clubhouse'un peşinden giderek canlı odalar aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan yeni servisleri hayata geçiriyor. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Skype ve TikTok aslında bu alanda çalışmalar yapan şirketler arasında ilk sırada. Twitter bu kapsamda en önemli adımları hızlı hızlı atmayı başarıyor. Her yeni güncellemeyle birlikte Spaces çok daha efektif hale geliyor.

new feature alert 🎉 we want to make it as simple as possible to join the best, most relevant audio conversations every time you open Twitter. starting today, we will be testing a new way to find Spaces––we're adding a tab! pic.twitter.com/BJ5WoJB6wE

— Spaces (@TwitterSpaces) June 3, 2021

Bugün gelinen noktada ise Twitter Spaces için özel bir sekme tasarlanıyor. Arama ve Bildirimler simgeleri arasına yerleştirilen yeni düğme, sesli sohbet odalarına hızlıca ulaşmayı sağlıyor. Yani bir anlamda en tepedeki Fleet'lerde görünmek yerine Spacesodaları aracılığıyla bu sesli sohbetleri bulmak ve dinlemek kolaylaşıyor.

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Şimdilik çok sınırlı bir kullanıcı kitlesinde test edilen yeni sekmenin yakın zamanda genişkapsama yayılması bekleniyor.

TEKNOLOJİ Twitter Spaces özelliği web sürümüne geliyor