Teknoloji Twitter mobil uygulamasına Spaces sekmesi ekleniyor
İNTERNET

Twitter mobil uygulamasına Spaces sekmesi ekleniyor

Twitter'ın sesli iletişim özelliği Spaces, güncellemelerle yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Son bilgiler, Arama ve Bildirimler simgeleri arasına yerleştirilen yeni sekmeyi doğruluyor. Kullanıcılar bu sayede sesli odalara hızlıca erişebiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter mobil uygulamasına Spaces sekmesi ekleniyor
Twitter Spaces

Pandemi süreci devam ederken sesli iletişim ihtiyacı da artıyor. Bu süreçte birçok farklı şirket Clubhouse'un peşinden giderek canlı odalar aracılığıyla iletişim kurmayı sağlayan yeni servisleri hayata geçiriyor. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Skype ve TikTok aslında bu alanda çalışmalar yapan şirketler arasında ilk sırada. Twitter bu kapsamda en önemli adımları hızlı hızlı atmayı başarıyor. Her yeni güncellemeyle birlikte Spaces çok daha efektif hale geliyor.

Bugün gelinen noktada ise Twitter Spaces için özel bir sekme tasarlanıyor. Arama ve Bildirimler simgeleri arasına yerleştirilen yeni düğme, sesli sohbet odalarına hızlıca ulaşmayı sağlıyor. Yani bir anlamda en tepedeki Fleet'lerde görünmek yerine Spacesodaları aracılığıyla bu sesli sohbetleri bulmak ve dinlemek kolaylaşıyor.

Şimdilik çok sınırlı bir kullanıcı kitlesinde test edilen yeni sekmenin yakın zamanda genişkapsama yayılması bekleniyor.

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