Teknoloji Twitter oturum açma seçeneklerine Google ve Apple IDyi ekledi
İNTERNET

Twitter oturum açma seçeneklerine Google ve Apple ID'yi ekledi

Twitter, yeni yaptığı güncellemeyle birlikte oturum açma ve kayıt olma seçeneklerine Google ve Apple ID ile giriş ekledi. Böylece isteyen kullanıcılar platforma girişte Google İle Oturum Aç ya da Apple İle Oturum Aç düğmelerine tıklayıp kullanıcı adı ve şifre girmeden işlem gerçekleştirebilecekler.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter oturum açma seçeneklerine Google ve Apple IDyi ekledi
Twitter

Twitter, insanların güvenli şekilde hesaplarına giriş yapabilmeleri için ek iki yol daha sunmaya başlıyor. Bugünden itibaren, hizmete web istemcisi ya da mobil uygulama aracılığıyla erişmek için Google kimliği kullanmak mümkün hale geliyor. Bu arada, iOS'ta 'Apple ile Oturum Aç' özelliği artık Twitter uygulamasıyla birlikte çalışıyor ve şirket web oturum açma hizmetini yakında desteklemeyi planlıyor. Yeni bir Twitter hesabı oluşturmak için de her iki hizmeti kullanmak mümkün.

Apple'ın 2019'da WWDC sırasında Facebook ve Google'a rakip olarak duyurduğu 'Apple İle Giriş Yap' sistemi, izlenmelerin engellendiğini iddia ediyor ve ikincil adresler oluşturarak e-postalarımızı gizlemenize ve ardından uygulamalardan ya da hizmetlerden gelen tüm postaların normal gelen kutusuna iletilmesine izin veriyor.

Kullanıcı için ne değişiyor?

Şu anda mevcut olarak birçok platform Google İle Giriş Yap mekanizmasını kullanarak tek tek kullanıcı adı ve şifre girmeye gerek olmadan giriş işleminin gerçekleşmesini sağlıyor. Benzer durum artık Apple ID ile Twitter'a da geliyor. Yani böylece Apple hesabıyla platforma giriş yapılabiliyor.

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