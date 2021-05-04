Twitter Spaces artık 600'den fazla takipçisi olan hesaplarda kullanılabiliyor

Pandemiyle birlikte uzaktan iletişim ihtiyacı önemli oranda arttı. Standart metin mesajlaşmaya ek olarak sesli ve görüntülü görüşme sayısı da katlandı. Durum böyle olunca birçok şirket yepyeni servislere yoğunlaştı. Clubhouse'un çıkış noktası da tam olarak bu. Sesli sosyal ağ, dev şirketlere de önemli bir yol açtı.

Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Skype ve TikTok gibi şirketler şu anda sesli görüşmeler yapılabilecek servisler üzerine yoğunlaşmış durumda.

Hatta Twitter Spaces özelliği beta kapsamından çıkıp neredeyse tüm kullanıcılara açılmış durumda. Şu anda Android ya da iOS fark etmeksizin takipçi sayısı 600'ün üzerinde olan herkes Twitter'ın sesli iletişim özelliği Spaces'i kullanabiliyor.

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