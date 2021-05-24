Teknoloji Twitter Spaces için biletli etkinlik özelliği hayata geçiyor
İNTERNET

Twitter Spaces için biletli etkinlik özelliği hayata geçiyor

Twitter, yakında içerik üreticileri için yeni bir gelir modeli oluşturmaya odaklanıyor. Bu noktada Spaces sisteminde bilet satışı başlıyor. Böylece etkinlikler için satılan ücretli biletlerden hem Twitter hem de içerik üreticiler kazanç elde edecek.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Spaces için biletli etkinlik özelliği hayata geçiyor
Twitter

Pandemiyle birlikte önemli oranda artan 'uzaktan iletişim' ihtiyacı, beraberinde yeni servisleri ortaya çıkardı. Geçen yıl aktif edilen ve bu sene epey konuşulan Clubhouse en somut örneklerden biri. Sesli sosyal ağ konusunda potansiyel görüldüğü için Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Skypeve hatta TikTok bile odalar kurup sesli sohbetler gerçekleştirmeyi sağlayan özelliklerini duyurdu.

Hatta en son noktada Twitter'ın sesli iletişim sistemi Spaces, 600'den fazla takipçisi olan tüm kullanıcılara açıldı. Şimdi ise hem platform hem de içerik üreticilerinin gelir elde edebilmesi için 'biletli katılım' servisi test ediliyor.

Hem Twitter hem de içerik üreticiler kazanıyor.

Bilet sistemi, minimum 1000 takipçili kişiler tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca biletli olarak etkinlik yapacak olan içerik üreticilerinin son 1 ay içinde 3 Spaces odası açmış olması şartı da var. Buna ek olarak bir de 18 yaş şartı sunuluyor.

Twitter aslında kurulduğu dönemden 12 yıl sonra gerçek anlamda kazanç elde etmeye başladı. Şimdi ise bu geliri daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Tabii içerik üreticileri için hayata geçirilen bu bilet özelliğinden de para kazanıyor. Hatta dağılım %80 içerik üretici,%20 Twitter şeklinde gerçekleşiyor.

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